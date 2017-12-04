На Байконур прибыли основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС

Экипажи ТПК Союз Мс-07 во время торжественных проводов на космодром Байконур в Звездном городке. 4 декабря 2017

Экипажи ТПК Союз Мс-07 во время торжественных проводов на космодром Байконур в Звездном городке. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС прибыли на Байконур, старт пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирован на 17 декабря с площадки №1 ("Гагаринский старт"), сообщает "Роскосмос".

"В составе основного экипажа ТПК "Союз МС-07" и длительных экспедиций МКС-54/55 — командир Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В составе дублирующего экипажа — космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс", — отмечается в сообщении.

Во время заключительного этапа предстартовой подготовки космонавтам и астронавтам предстоят тренировки в космическом корабле, проверка скафандров, примерка ложементов, занятия по баллистике и бортовой документации, занятия по ручному управлению новой модификации корабля "Союз", теоретическая подготовка по работе на российском сегменте МКС, изучение особенностей проведения научных экспериментов и практические занятия, медицинские обследования, подготовка к факторам космического полета, физическая подготовка.