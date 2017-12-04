Источник назвал основную версию неудачного пуска с Восточного

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалисты сделали предварительные выводы о причинах падения в Северную Атлантику разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

По его словам, промежуточные итоги расследования могут появиться уже на этой неделе. Основной остается версия о том, что предприятия, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия. Кроме того, они не провели предварительное совместное тестирование.

Источник добавил, что это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту "Фрегата", торможению и взрыву.

На прошлой неделе состоялся второй в истории пуск с космодрома Восточный. Сам старт ракеты "Союз-2.1б" прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников не вышли на целевую орбиту. Основную полезную нагрузку составлял российский аппарат "Метеор-М".

Расчеты комиссии "Роскосмоса" показали, что наиболее вероятное место падения "Фрегата" — северная часть Атлантического океана.

Произошедшее расследуют две комиссии. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня потребовал наказать ответственных за неудачный пуск.