Источник назвал основную версию неудачного пуска с Восточного

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалисты сделали предварительные выводы о причинах падения в Северную Атлантику разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
Источник добавил, что это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту "Фрегата", торможению и взрыву.
На прошлой неделе состоялся второй в истории пуск с космодрома Восточный. Сам старт ракеты "Союз-2.1б" прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников не вышли на целевую орбиту. Основную полезную нагрузку составлял российский аппарат "Метеор-М".
Расчеты комиссии "Роскосмоса" показали, что наиболее вероятное место падения "Фрегата" — северная часть Атлантического океана.