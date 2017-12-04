Медведев прокомментировал неудачный пуск "Союза-2"

ГОРКИ, 4 дек — РИА Новости. Никакие страховые выплаты не покроют понесенных ущербов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя неудачный пуск ракеты "Союз-2.1Б" с космодрома Восточный.

"К сожалению, там все закончилось плохо. Помимо того расследование, которое проводится по линии Роскосмоса, хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем",- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках.