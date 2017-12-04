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РИА Наука
РИА Наука

Луна подошла к Земле на рекордно близкое расстояние

11:2104.12.2017
(обновлено: 11:53 04.12.2017)
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© AFP 2017 / Jack Guez Суперлуние. Архивное фотоСуперлуние. Архивное фото
© AFP 2017 / Jack Guez 

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Луна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров, следует из сообщения Московского планетария.

В Сети появилось видео суперлуния
В Сети появилось видео суперлуния

Считается, что спутник Земли в это время выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. В среднем Луна находится на расстоянии около 380 тысяч километров от Земли. Пасмурная погода не позволила наблюдателям московского региона увидеть суперлуние.

"Декабрьское событие положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко", — отмечают в планетарии.

Следующее суперлуние произойдет в ночь на 2 января 2018 года. Суперлуние 31 января 2018 года совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы. В 18.28 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны.

Суперлуние в разных точках мира
© AP Photo / Julio CortezВ ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.Суперлуние в Нью-Йорке. 3 декабря 2017 года
© AP Photo / Julio Cortez
В ночь с 3 на 4 декабря полная Луна достигла точки перигея — позиции, в которой спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сблизился с нашей планетой.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierМинувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.Суперлуние в Марселе, Франция. 3 декабря 2017 года
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Минувшей ночью небесное тело светило значительно ярче и казалось на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.
© AP Photo / Aung Shine OoЛуна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.Суперлуние в Мьянме. 3 декабря 2017
© AP Photo / Aung Shine Oo
Луна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.
© REUTERS / Jon NazcaЭтой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.Луна виднеется через арку Пуэнте-Нуэво (Новый мост) в Ронде, Испания. 3 декабря 2017
© REUTERS / Jon Nazca
Этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние.
© AP Photo / PA/Danny LawsonВторой раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.Суперлуние в городе Уайтби, северо-восточной Англии. 3 декабря 2017
© AP Photo / PA/Danny Lawson
Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января.
© AFP 2017 / Anthony WallaceЯнварское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.Суперлуние в Гонконге, Китай. 3 декабря 2017
© AFP 2017 / Anthony Wallace
Январское суперлуние будет сопровождаться полным затмением.
© Twitter/Randy BresnikФотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС. 3 декабря 2017
© Twitter/Randy Bresnik
Фотография суперлуния, сделанная с борта МКС астронавтом Рэндольфом Брезником.
© AFP 2017 / Jack Guez Суперлуние в городе Нетания, Израиль.Суперлуние в городе Нетания, Израиль. 3 декабря 2017
© AFP 2017 / Jack Guez 
Суперлуние в городе Нетания, Израиль.
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. 3 декабря 2017
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace 
Суперлуние над Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.
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