Луна подошла к Земле на рекордно близкое расстояние

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Луна утром в понедельник находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров, следует из сообщения Московского планетария.

Считается, что спутник Земли в это время выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. В среднем Луна находится на расстоянии около 380 тысяч километров от Земли. Пасмурная погода не позволила наблюдателям московского региона увидеть суперлуние.

"Декабрьское событие положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко", — отмечают в планетарии.

Следующее суперлуние произойдет в ночь на 2 января 2018 года. Суперлуние 31 января 2018 года совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы. В 18.28 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны.