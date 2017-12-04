ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали из шелухи гречихи новый экологически чистый композиционный материал, объединяющий свойства дерева и пластика, сообщает вуз.

"В его производстве в качестве полимерной матрицы используется полиэтилен, а наполнителем является шелуха гречихи. Изобретение может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров бытового и промышленного назначения. Образцы композита будут представлены на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017, которая пройдет в Москве 13-14 декабря", — говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что шелуха гречихи — возобновляемое сырье, которое пока не находит практического применения. Из отходов производителей гречневой крупы ученые предлагают на стандартном оборудовании для переработки термопластов получать новый востребованный материал.

"Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки. Характеристики продукта сопоставимы с зарубежными аналогами, а самое главное — он не содержит технологических добавок, весьма неоднозначных с экологической точки зрения", — сказал заведующий базовой кафедрой химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов.

Разработчики отмечают, что из нового композиционного материала можно изготавливать экологически чистые изделия, стойкие в эксплуатации, а также к воздействию окружающей среды.