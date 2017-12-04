Лекарство от рака лечит от ВИЧ, выяснили врачи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лекарство, которым врачи лечили ВИЧ-инфицированного больного от рака легких, стало причиной резкого уменьшения числа зараженных вирусом клеток, утверждают французские медики в сообщении, опубликованном в журнале Annals of Oncology.

Врачи онкоотделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже (Франция) наблюдают 51-летнего больного, которого признали ВИЧ-положительным в 1995 году. Рак легких у него диагностировали в мае 2015 года. Пациенту сделали операцию, провели химиотерапию, но менее чем через полгода у него начался рецидив. Его стали лечить препаратом нового поколения — ниволумабом (nivolumab). С декабря 2016 года больному каждый день вводили лекарство. Всего он получил 31 инъекцию.

В начале лечения в образцах крови ВИЧ не обнаружили. Затем в течение 45 дней число клеток с ВИЧ росло. В то же время увеличивалась активность Т-клеток — клеток иммунной системы, особенно заметно активировались Т-клетки CD8, что свидетельствовало об ответе организма на ВИЧ. Как пишут авторы статьи, на 120-й день лечения источник ВИЧ-инфицированных клеток показал "резкое и постоянное сокращение".

Носитель ВИЧ-инфекции не всегда заболевает сразу. Задавленный иммунной системой вирус в спящем состоянии прячется в клетках головного и костного мозга, в половых путях. Убрать его оттуда не может ни противовирусная терапия, ни ослабленная иммунная система больного. Вот почему если прекратить прием лекарств против ВИЧ, он начнет размножаться и инфицировать другие клетки. Ученые давно ищут способы очищать эти резервуары от зараженных ВИЧ клеток. Но пока без особого успеха.

ВИЧ сначала поражает клетки иммунной системы — Т-лимфоциты CD4. Под напором инфекции они массово гибнут, не позволяя иммунитету бороться с болезнью. Собственно, поэтому ее и называют синдромом иммунодефицита, или СПИД. В резервуаре инфицированные Т-клетки CD4 спят и ВИЧ не производят. Разбудить их мешают особые молекулы, так называемые иммунные контрольные точки — "убийцы" Т-клеток. Одни из них — PD-1 программируют клетки на досрочную смерть. Ученые давно искали препараты, которые могли бы активировать эти спящие зараженные клетки и таким образом подставить их атакам иммунной системы. В случае успеха ВИЧ-инфицированных можно было бы полностью вылечить.

"В онкологии хорошо известно, что препараты, которые блокируют иммунные контрольные точки, такие как PD-1, эффективно восстанавливают иммунную защиту, чтобы сопротивляться раку. Полагали также, но еще экспериментально не показали, что эти же блокаторы могут пробудить и ВИЧ-инфицированные клетки, а значит, поднять против них иммунитет", — рассказал руководитель исследования, глава онкоотделения, профессор Жан-Филипп Спано (Jean-Philippe Spano).

Теперь ученые впервые показали, что этот гипотетический механизм работает на человеке. "Лечение можно будет применять для ВИЧ-больных независимо от того, есть ли у них рак, поскольку препарат работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках", — говорит Спано.

Несмотря на отсутствие побочных эффектов, авторы работы предупреждают о том, что это пока единственный положительный случай излечения. Предыдущий аналогичный опыт оказался неудачным. Ученым еще предстоит оценить результаты проводимых ими клинических исследований, а также испытаний на 50 пациентах-французах. Нужно понять, насколько токсичен препарат для людей. Кроме того, если определить маркеры, которые показывают, откликнется ли иммунная система больного на препарат, то лечение можно будет персонализировать.