Россияне смогут наблюдать "Суперлуну" этой ночью

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В ночь с 3 на 4 декабря в небе можно будет наблюдать так называемое суперлуние: спутник Земли подойдет к нашей планете максимально близко и будет выглядеть необычайно большим. Об этом сообщают ученые НАСА.

"Суперлунием" называется полная Луна, достигшая точки перигея – позиции, в которой естественный спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с нашей планетой. В период суперлуния небесное тело будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Кроме того, полная Луна обычно окрашивается в оранжевые тона.

Однако в Москве из-за облачной погоды суперлуние вряд ли можно будет увидеть, сообщил научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" Станислав Кроткий в беседе с RT.

Примечательно, что этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние. Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий – 31 января. Январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением. Целиком его можно будет увидеть лишь на дальнем Востоке, в Москве суперлуние будет наблюдаться лишь частично.

"Суперлуния — это прекрасная возможность для людей начать наблюдать за Луной не просто один раз, а при любом удобном случае", — говорит Ной Петро, научный сотрудник Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.