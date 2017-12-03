NASA показало необычные облака на Юпитере

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию облаков в северном полушарии Юпитера. Снимок опубликован на сайте агентства.

Jupiter, you’re bluetiful 💙! Churning swirls of Jupiter’s clouds are seen in striking shades of blue in this new view taken by our @NASAJuno spacecraft. Dive in for more: https://t.co/wKrrDe2mu0 pic.twitter.com/1RLwY0Sjie — NASA (@NASA) 1 декабря 2017 г.

Отмечается, что кадр сделал космический корабль Juno, находясь в 18 906 километрах от верхних слоев облаков — примерно такое расстояние отделяет Нью-Йорк от Австралии.

Для наиболее полного изучения исследователи пропустили изображение через синий фильтр. Масштаб составляет около 12 километров на один пиксель.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.