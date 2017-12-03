Приносит ли пользу боль в мышцах после тренировки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Боль после тренировки одни спортсмены воспринимают как благо и считают, что без нее занятие пользы не принесло, а другие всеми силами стараются избежать дискомфорта. Кто же прав? Прежде чем формировать мнение по данному вопросу, необходимо ознакомиться с принципами работы мышц и понять, откуда боль возникает.

Мышечная ткань в основном состоит из миоцитов. Это необычные, сильно вытянутые клетки, внутри которых уложены пучки миофибрилл с молекулами белков — актином и миозином. Данные компоненты связаны между собой своеобразными мостиками, которые являются основой структуры мышцы. Мозг дает ей команду в виде электрического импульса, поступающего по нервному окончанию — аксону. Когда команда получена, мостики-сцепления сжимаются, словно жгутики, или разжимаются, в зависимости от "приказа", и миофибриллы приходят в движение.

Представьте, что вы соединили щетины двух зубных щеток и протаскиваете их одну через другую. При этом слабые щетинки обязательно выпадут — именно так и разрушается мышечная структура при физических упражнениях. Возникает микротравма, и человек ощущает боль. Чем более натренированы мышцы, тем меньше они рвутся. Поэтому и говорят, что мускулы привыкают к нагрузкам.

Дискомфорт после мощных физических нагрузок возникает также потому, что мышцы в буквальном смысле требуют больше крови. Она поставляет кислород, который им необходим для производства и потребления энергии. Во время занятий сердце усиленно качает кровь, ее давление возрастает, и в итоге она пробивает мышцы, словно вода плотину. Возникают новые кровеносные дорожки, а это тоже микротравмы внутри мышцы.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Строение мышцы © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Строение мышцы

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Молекула молочной кислоты © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Молекула молочной кислоты

Долгое время бытовало мнение, что неприятные ощущения после тренировки вызваны молочной кислотой (лактатом) в мышцах. Конечно, она может вызывать ощущение тяжести в процессе занятия, но к боли отношения не имеет. Образуется молочная кислота при расщеплении гликогена, находящегося в мышцах и печени "энергетического сырья". Когда мы тренируемся, организм черпает гликоген для получения энергии из ближайшего источника — мышц. Поэтому в них откладывается молочная кислота.

Но если по окончании тренировки сделать заминку — потянуться или немного походить, в мышцы начинает поступать кислород, который, соединяясь с молочной кислотой, образует воду, углекислый газ и энергию. Процесс удаления молочной кислоты из мышц называют восстановлением. Если занятие было очень тяжелым, на следующий день желательно поделать легкие физические упражнения, чтобы вывести из мышц остатки лактата.

Время восстановления зависит от температуры окружающей среды, индивидуальных особенностей организма, вида упражнений, количества их повторов. Удивительно, но на скорость восстановления влияет и настроение человека! Не зря говорят, что "на победителях раны заживают быстрее".

Не стоит забывать и про питание. В первую очередь после тренировки необходима вода. Мышцы в этот момент похожи на сухую губку, и если не восстановить уровень жидкости в организме, мышечные клетки будут страдать от жажды. Даже если человек попьет позже, например, через три-четыре часа, мышцы не впитают жидкость так эффективно, как сделали бы это в течение часа после занятия.

Некоторые спортсмены ставят целью нарастить мышцы. Большинство ученых считают, что мускулы растут в основном за счет увеличения количества мышечных фибрилл — то есть роста новой ткани. Заращивание микротравм тоже дает небольшой дополнительный объем мышцам, примерно как образование мозолей на ладонях.

Каков бы ни был механизм "накачки" мышц, для их роста необходим белок, из которого мускулы смогли бы "вытащить" миозин и актин. Правда, наш организм не способен откладывать белок про запас — он усваивает его ровно столько, сколько нужно. А избыток выходит с мочой. Различные анаболические стероиды как раз предназначены для того, чтобы помогать встраивать "лишний" белок в структуру мышцы.



