Минобороны опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало в своем Twitter видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

В 41-секундном ролике, снятом с земли, можно увидеть, как ракета поднимается в воздух.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 13:43. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Военный спутник успешно выведен на заданную орбиту, наземные средства Космических войск приняли его на управление.

Это уже четвертый "Союз-2", который стартовал с Плесецка в этом году. А всего число пусков ракет-носителей этапов модернизации 1а, 1б и 1в достигло 32.

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