Маск пообещал в январе запустить ракету Falcon Heavy под песню Боуи

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе, сообщил глава американской частной компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Первоначально ожидалось, что первый запуск новой ракеты будет осуществлен в конце 2013 — начале 2014 года с космодрома на мысе Канаверал, однако сроки постоянно сдвигались. Ожидаемый в марте этого года пуск перенесли из-за взрыва Falcon 9 в сентябре 2016 года в ходе предстартовых испытаний. Еще одна предполагаемая дата старта называлась в июне: планировалось, что первый полет может состояться до конца 2017 года.

"Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе (Канаверал)", — написал Маск и пообещал, что "так или иначе, это будет захватывающе".

Кроме того, бизнесмен сообщил, что полезной нагрузкой на ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity. "Пункт назначения — орбита Марса. Она будет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете", — написал Маск.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) 2 декабря 2017 г.

Летом этого года Маск признавался, что первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy будет рискованным, и не исключена неудача. Вероятность победы, по его словам, "как в покере".

Маск пояснил, что во время старта Falcon Heavy одновременно должны заработать все 27 двигателей, что в три раза больше, чем у ракеты Falcon 9, оснащенной девятью ракетными двигателями.

Проект новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компания SpaceX представила в апреле 2011 года. Она будет способна выводить на низкую орбиту около 53 тонн, что в два раз больше, чем выводят существующие тяжелые носители.