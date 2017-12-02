Маск пообещал в январе запустить ракету Falcon Heavy под песню Боуи

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе, сообщил глава американской частной компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
"Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе (Канаверал)", — написал Маск и пообещал, что "так или иначе, это будет захватывающе".
Кроме того, бизнесмен сообщил, что полезной нагрузкой на ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity. "Пункт назначения — орбита Марса. Она будет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете", — написал Маск.
Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent.— Elon Musk (@elonmusk) 2 декабря 2017 г.
Маск пояснил, что во время старта Falcon Heavy одновременно должны заработать все 27 двигателей, что в три раза больше, чем у ракеты Falcon 9, оснащенной девятью ракетными двигателями.
Проект новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компания SpaceX представила в апреле 2011 года. Она будет способна выводить на низкую орбиту около 53 тонн, что в два раз больше, чем выводят существующие тяжелые носители.