Раскрыта связь между браком и слабоумием

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что состоящие в браке люди меньше подвержены деменции. Соответствующее исследование опубликовано на официальном сайте учебного заведения.
Эксперты предполагают, что такая связь обусловлена тем, что состоящие в браке ведут куда более активный образ жизни. Кроме того, замужние и женатые люди, по мнению авторов исследования, чаще склонны отказываться от вредных привычек и стараются правильно питаться.
Специалисты также утверждают, что семейные пары заботятся о здоровье друг друга, морально поддерживают партнеров. По мнению экспертов, это положительным образом сказывается на здоровье человека, в частности, на работы его нервной системы и мозга.
Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей.