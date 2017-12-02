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РИА Наука
РИА Наука

Ученые опровергли влияние солнечной активности на аварию разгонного блока

03:0402.12.2017
(обновлено: 03:25 02.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор . Архивное фотоСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солнечную активность, приведшую шесть лет назад к потере станции "Фобос-Грунт", нельзя рассматривать как одну из причин аварии разгонного блока "Фрегат" со спутником "Метеор" и 18 малыми аппаратами, запущенного 28 ноября 2017 года на ракете "Союз" с космодрома Восточный, считают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Солнечная активность в момент запуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космодрома Восточный находилась на чрезвычайно низком уровне и не могла повлиять на работу электроники. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Солнца и радиационной обстановки в окрестностях Земли, поступающие с космических аппаратов", — говорится в сообщении лаборатории.

В институте напомнили, что в 2012 году межведомственная комиссия, созданная для анализа причин аварии космического аппарата "Фобос-Грунт", установила связь солнечной активности с работой систем аппарата.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть из-за ошибки в полетном задании ракеты и разгонного блока "Фрегат", азимут на которых отсчитывается по-разному.

Космический аппарат Метеор-М. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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Основную полезную нагрузку запуска составлял российский гидрометеоспутник "Метеор-М" №2-1. В качестве попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" была запущена в ночь на 9 ноября 2011 года. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. "Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане. Стоимость всей миссии "Фобос-Грунт" оценивалась в 5 миллиардов рублей, из которых цена самого космического аппарата составила 1,2 миллиарда рублей.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Позднее глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил, что причиной аварии "Фобос-Грунта" стал сбой работы бортового вычислительного комплекса (БВК) из-за воздействия космического излучения. Произошел перезапуск двух комплектов БВК, поэтому он перешел в режим наибольшей экономии энергии и ожидания команды. По его словам, сбой произошел еще на втором витке полета станции на опорной орбите.

Аварийная комиссия, расследовавшая причины потери "Фобос-Грунта", впоследствии подтвердила, что к сбою вычислительных модулей привело воздействие заряженных частиц космического излучения. Программный код устройства был искажен, что стало причиной "рестарта" двух полукомплектов ЦВМ22, выполнявших на этом участке полета управление аппаратом.

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