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РИА Наука
РИА Наука

Альтернативные виды топлива: как превратить пармезан в электричество

08:0002.12.2017
11390
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСыр и нефтьСыр и нефть
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Перед человечеством стоит проблема утилизации огромного количества отходов. Если их сжигать, это негативно отразится на состоянии окружающей среды. Есть и иной способ, намного более щадящий для экологии, — производить из мусора топливо.  

Янтарь. Архивное фото
© Fotolia / oksf
Ученый предложил использовать отходы янтаря как присадку к топливу

Весь образующийся в сельском хозяйстве навоз трудно использовать на удобрения в полном объеме. Чтобы переработать его излишки, ученые предложили построить специализированный "реактор", который бы преобразовывал навоз в топливо.

Исследователи уже создали прототип установки, которая производит из отходов синтез-газ. Его применяют в качестве топлива для получения тепловой и электрической энергии. Данный газ представляет собой преимущественно смесь угарного газа и водорода в соотношении от 1:1 до 1:3. 

В этом биореакторе органические отходы сначала подвергают термическому разложению — пиролизу. Суть метода состоит в нагреве веществ практически без доступа воздуха до высокой температуры. Из первичного материала (в данном случае навоза) выделяются летучие компоненты — газы, парообразные соединения и кислоты. Полученную смесь в целом уже можно использовать как топливо. Но чтобы производить электричество, нужно ввести дополнительную ступень очистки.

На этой стадии рвутся связи между атомами углерода в полимолекуле (может состоять из десятков связанных между собой молекул). В итоге образуются соединения монооксида углерода (CO, угарный газ) и водорода. Биореактор с двухстадийной переработкой способен обеспечить ферму электричеством и теплом.
Предприятие ОАО Котласский ЦБК
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Химики научились превращать отходы от производства бумаги в биотопливо

А что делать с тоннами опилок, образующихся на различных деревообрабатывающих предприятиях? Конечно, их можно просто сжигать, но это не слишком эффективно. Разумнее их спрессовать и высушить. Один килограмм таких брикетов заменит пять килограммов обычных дров.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаИзготовление брикетов из опилок
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Изготовление брикетов из опилок

Нередко бывает, что люди не успевают употребить купленные продукты и избавляются от них. А ведь это тоже подходящее сырье для биотоплива. Ученые пока ищут наиболее эффективные способы переработки пищевых отходов. На данный момент перспективным считают метод гидротермального сжижения — обработки измельченного материала водой при высоких температуре и давлении. Эта технология похожа на процессы, происходящие с органикой в недрах Земли, — так образуются нефть и газ. Конечно, разработанная учеными методика значительно быстрее — на переработку нужно всего несколько часов. 

Морская нефтедобывающая платформа Приразломная. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В ходе одного из экспериментов исследователи загрузили в реактор ветчину, сыр и яблоки. Из мяса и сыра получились водорастворимая фракция и водонерастворимое масло, выход топлива при этом  составил 60-75%. А вот "коэффициент полезного действия" яблок оказался на уровне 10%, они дали только водорастворимую фракцию. Молекулярный состав полученных веществ оказался близок к дегтю — продукту пиролиза сырой древесины. Это далеко не идеальный результат, но, по словам авторов работы, эти данные позволят усовершенствовать методы переработки отходов для получения биотоплива.

Просто сжигать мусор в скором будущем станет невыгодно. Правда, пока перерабатывающие установки требуют немалых средств, поэтому крупным компаниям иногда проще заплатить штраф, чем позаботиться об экологии.  


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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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stoyanovslavomir
"Альтернативные виды топлива: как превратить пармезан в электричество"
Зач0тно. Ждём рецепта, как превратить в электричество осетровую икру и трюфели.
08:12
02.12.2017
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