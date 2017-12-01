Комиссия разрешила пуски "Союзов" по графику после аварии с "Фрегатом"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аварийная комиссия приняла решение о разрешении пусков ракет-носителей типа "Союз-2" согласно ранее утвержденному графику, сообщает Центр общественных коммуникаций Государственной корпорации "Роскосомос".
"Аварийная комиссия приняла решение о разрешении пусков РН типа "Союз-2" согласно ранее утвержденному графику", — говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссия продолжает выяснение причин нештатной работы разгонного блока "Фрегат", ее следующее заседание состоится 12 декабря 2017 года.