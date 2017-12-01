Назван продукт, который спасет от сердечного приступа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кусочек сыра в день значительно снижает риск сердечного приступа. Об этом сообщается в докладе китайских ученых, опубликованном в European Journal of Nutrition.

Диетологи заинтересовались, почему французы, чья традиционная пища насыщена жирами и холестерином, редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Проанализировав базы данных PubMed и EMBASE, они выяснили, что эта тенденция особенно ярко проявлялась у любителей сыра.

Согласно статистике, всего 40 граммов этого продукта снижают риск сердечных заболеваний на 14%, а угрозу инсульта на 10%. Специалисты объясняют это тем, что сыр повышает уровень "полезного" холестерина (липопротеинов высокой плотности — ЛПВП), сокращая содержание холестерина "вредного" (липопротеинов низкой плотности — ЛПНП).

Хотя в продукте содержится большое число насыщенных жиров, провоцирующих сердечные заболевания, кальций помогает организму легче их усваивать, а кислоты предотвращают закупорку артерий.