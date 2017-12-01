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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи доказали, что птерозавры откладывали яйца

14:4201.12.2017
(обновлено: 15:08 01.12.2017)
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© Alexander Kellner (Museu Nacional/UFRJ)Ученые проводят раскопки на «кладбище» птерозавров на северо-востоке КитаяУченые проводят раскопки на «кладбище» птерозавров на северо-востоке Китая
© Alexander Kellner (Museu Nacional/UFRJ)

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ученые нашли на северо-востоке Китая гигантское кладбище яиц птерозавров, которое впервые позволило им узнать, что детеныши летающих гигантов мезозоя рождались абсолютно беспомощными, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017
Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири
"Это открытие окончательно подтвердило то, что птерозавры действительно откладывали яйца. Другие находки подобных масштабов помогут нам найти ответ на другие важные и интересные вопросы – сколько яиц содержалось в одной кладке, зарывали ли ящеры их в песок или закрывали их травой и почему многие яйца, как мы подозреваем, высохли", — прокомментировал открытие Чарльз Диминг (Charles Deeming), палеонтолог из университета Линкольна (Великобритания).

Ван Сяолинь (Wang Xiaolin) из Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине и его коллеги из различных университетов КНР и Бразилии уже несколько лет ведут раскопки в Турфанской впадине, расположенной в отрогах восточной части Тянь-Шаня на северо-востоке Китая. В этой части гор залегают породы, сформировавшиеся в начале мелового периода, примерно 120 миллионов лет назад.

Три года назад Сяолинь и его коллеги обнаружили здесь целое кладбище птерозавров, содержавшее в себе огромное число костей птеранодонов, которых ученые назвали Hamipterus tianshanensis, а также несколько яиц, окаменевших в "трехмерном" виде. За всю историю современной палеонтологии ученым удалось обнаружить всего четыре сплющенных, плохо сохранившихся яйца птерозавров, что значительно снижало их научную ценность.

Так художник представил себе зародыш люфенгозавра
© D. Mazierski
Палеонтологи выяснили, как быстро динозавры вылуплялись из яйца

Изучение этого кладбища птерозавров помогло ученым раскрыть несколько интересных деталей из их жизни. К примеру, Сяолинь и его коллеги выяснили, что эти рептилии жили в крупных колониях, похожих на "птичьи базары" олушей и колонии морских черепах, и нашли намеки на то, что птерозавры могли выращивать птенцов совместно.

Рассказав об этом открытии публике, ученые продолжили раскопки два года назад, и нашли на территории "кладбища" несколько сотен других яиц, четыре десятка которых сохранились еще лучше, чем первая находка команды Сяолиня. Внутри них, как показали рентгеновские снимки этих окаменелостей, сохранились миниатюрные кости зародышей птеранодонов.

Как объясняет Диминг, сам факт их присутствия внутри яиц можно смело назвать революционным открытием, так как раньше палеонтологи ни разу не находили однозначных свидетельств того, что птерозавры действительно откладывали яйца, а не вынашивали своих детенышей в утробе, как это делали их далекие морские "кузены", ихтиозавры и плезиозавры.

Слева – скорлупа динозавра с «крокодильей» кладкой, справа – с «птичьей» кладкой яиц
© Tanaka et al. / PLoS One 2015
Ученые: часть динозавров строила гнезда и высиживала яйца, как птицы

С другой стороны, эти же самые кости, как считают Сяолинь и его коллеги, указывают на то, что детеныши птерозавров рождались слабыми и беспомощными – они не только не могли летать и добывать пищу, но и самостоятельно передвигаться даже бегом.

По всей видимости, в первые несколько недель жизни за ними постоянно ухаживали родители или другие обитатели "птичьих базаров" Hamipterus tianshanensis. Диминг, в свою очередь, считает, что это было не так и что птерозавры просто могли развиваться не так, как это делали динозавры и современные птицы.

Вдобавок, ученые нашли новые свидетельства того, что часть яиц птерозавров, захороненных на этом "кладбище", просто высохла до того, как их детеныши успели вылупиться. Это, по мнению Сяолиня, говорит о том, что птерозавры были преимущественно "водными" летающими ящерами, жившими у берегов озер, рек и морей – их яйца не обладали твердой скорлупой, защищавшей кладки динозавров от подобной участи.

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