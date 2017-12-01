Сокровища из гробницы Тутанхамона отправляются в кругосветное путешествие

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сокровища Тутанхамона впервые за последние десятилетия покинут территорию Египта в январе 2018 года и отправятся в "кругосветное путешествие" по крупнейшим музеям мира в честь столетия открытия гробницы фараона, сообщает Las Vegas Review Journal.

Фараон Аменхотеп, его жена Нефертити и его сын Тутанхамон считаются одними из самых ярких и интересных правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Аменхотеп провел одну из первых в истории Земли религиозных реформ, попытавшись заменить классических богов Египта и их влиятельных жрецов на культ поклонения Солнцу в лице себя.

Нефертити считалась образцом красоты Бронзового Века, а Тутанхамон привлекает внимание ученых и публики своей загадочной смертью в возрасте 20 лет и нетронутой "проклятой" гробницей, погубившей, как писала бульварная пресса в середине 20 века, сразу нескольких ученых, принимавших участие в ее вскрытии.

Его усыпальница была открыта в Долине Царей 1922 году известнейшим британским археологом Говардом Картером, и все ее артефакты были обстоятельно изучены не только египтологами, но и физиками, химиками и другими представителями наук, далекими от истории и археологии. Им удалось раскрыть многие интересные особенности погребальных обрядов и жизни древних египтян благодаря сокровищам "короля-мальчика".

Короткая история жизни Тутанхамона до сих пор полна загадок – мы до сих пор не знаем, от чего умер фараон, кто точно был его матерью, почему он бы захоронен в спешке и кто спрятан за северной стенкой в его гробнице, о чем недавно заявлял известный египтолог Николас Ривз.

Власти Египта и египетские ученые считают гробницу Тутанхамона одним из главных национальных достояний страны, и поэтому многие из его артефактов никогда не покидали его границ за 95 лет, которые прошли с момент ее открытия.

Эта ситуация, как отмечает Las Vegas Review Journal, изменится после нового года – в начале января 2018 года рекордно большое количество артефактов из гробницы Тутанхамона отправится в пятилетнее "кругосветное путешествие", в рамках которого сокровища фараона будут выставлены в десяти ведущих музеях мира.

Первой остановкой на их пути станет музей Лос-Анджелеса, где они будут выставлены на протяжении 10 месяцев. По текущим оценкам ученых, примерно 40% артефактов из этой коллекции никогда не покидали границ Египта. В январе 2019 года сокровища Тутанхамона отправятся в Европу, где они пробудут аналогичное время.

Эта поездка станет первой и последней возможностью для жителей США и ряда стран Европы и Азии увидеть эти сокровища – в 2022 году они будут переданы на вечное хранение в новый музей, который будет построен рядом с Великой пирамидой в Гизе.