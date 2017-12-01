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РИА Наука
РИА Наука

Сокровища из гробницы Тутанхамона отправляются в кругосветное путешествие

13:3701.12.2017
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© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в ЕгиптеГробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сокровища Тутанхамона впервые за последние десятилетия покинут территорию Египта в январе 2018 года и отправятся в "кругосветное путешествие" по крупнейшим музеям мира в честь столетия открытия гробницы фараона, сообщает Las Vegas Review Journal.

Нефертити
© Фото : Zserghei
Археологи нашли тайную гробницу Нефертити в склепе Тутанхамона
Фараон Аменхотеп, его жена Нефертити и его сын Тутанхамон считаются одними из самых ярких и интересных правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Аменхотеп провел одну из первых в истории Земли религиозных реформ, попытавшись заменить классических богов Египта и их влиятельных жрецов на культ поклонения Солнцу в лице себя.

Нефертити считалась образцом красоты Бронзового Века, а Тутанхамон привлекает внимание ученых и публики своей загадочной смертью в возрасте 20 лет и нетронутой "проклятой" гробницей, погубившей, как писала бульварная пресса в середине 20 века, сразу нескольких ученых, принимавших участие в ее вскрытии.

Его усыпальница была открыта в Долине Царей 1922 году известнейшим британским археологом Говардом Картером, и все ее артефакты были обстоятельно изучены не только египтологами, но и физиками, химиками и другими представителями наук, далекими от истории и археологии. Им удалось раскрыть многие интересные особенности погребальных обрядов и жизни древних египтян благодаря сокровищам "короля-мальчика".

© РИА Новости / Александр ЕлистратовВ гробнице Тутанхамона идет реставрация, Луксор
© РИА Новости / Александр Елистратов
В гробнице Тутанхамона идет реставрация, Луксор

Короткая история жизни Тутанхамона до сих пор полна загадок – мы до сих пор не знаем, от чего умер фараон, кто точно был его матерью, почему он бы захоронен в спешке и кто спрятан за северной стенкой в его гробнице, о чем недавно заявлял известный египтолог Николас Ривз.

Мумия Рамзеса III
© Фото : Hawass et al. / BMJ
Фараон Рамзес III погиб от кинжала жены и сына, выяснили ученые

Власти Египта и египетские ученые считают гробницу Тутанхамона одним из главных национальных достояний страны, и поэтому многие из его артефактов никогда не покидали его границ за 95 лет, которые прошли с момент ее открытия.

Эта ситуация, как отмечает Las Vegas Review Journal, изменится после нового года – в начале января 2018 года рекордно большое количество артефактов из гробницы Тутанхамона отправится в пятилетнее "кругосветное путешествие", в рамках которого сокровища фараона будут выставлены в десяти ведущих музеях мира.

Ученые настраивают мюонный сканер для поиска пустот в пирамиде Хеопса
© Фото : HIP.Institute/Scan Pyramids project
Физики нашли две "неизвестных пустоты" в пирамиде Хеопса

Первой остановкой на их пути станет музей Лос-Анджелеса,  где они будут выставлены на протяжении 10 месяцев. По текущим оценкам ученых, примерно 40% артефактов из этой коллекции никогда не покидали границ Египта. В январе 2019 года сокровища Тутанхамона отправятся в Европу, где они пробудут аналогичное время.

Эта поездка станет первой и последней возможностью для жителей США и ряда стран Европы и Азии увидеть эти сокровища – в 2022 году они будут переданы на вечное хранение в новый музей, который будет построен рядом с Великой пирамидой в Гизе.

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