Первая стыковка нового корабля "Федерация" с МКС запланирована на 2023 год

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новый российский космический корабль "Федерация" впервые пристыкуется к Международной космической станции в автоматическом режиме в 2023 году, сообщил генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"В 2023 году полет уже с автоматической стыковкой к МКС", — сказал Микрин в эфире радио "Эхо Москвы".

Он напомнил, что на 2022 год запланирован первый полет нового корабля в автоматическом режиме, а на 2024 год – с экипажем.