Эксперт объяснил, зачем нужны две комиссии по аварии "Метеора"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Две комиссии расследуют неудавшийся вывод 19 спутников на орбиты при втором пуске с космодрома Восточный, чтобы точнее определить причины аварии при отсутствии доступа к обломкам, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Ранее СМИ сообщили, что кроме комиссии Роскосмоса, по инициативе правительства создана еще одна комиссия, которая должна будет предоставить результаты расследования 21 декабря.

"Имеются только косвенные данные, нет никакого железа, которое можно было бы исследовать, изучить, что-то понять. Поэтому можно только наиболее вероятную причину выбрать. Для повышения достоверности выбора этой комиссии и работают две комиссии независимо друг от друга, потом будут сравниваться их выводы", — заявил Железняков РИА Новости.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что работа комиссии по нештатному пуску с космодрома Восточный продлится до 15 декабря, следующее заседание состоится 1 декабря, ее руководителем назначен директор ФГУП "ЦНИИмаш" Олег Скоробогатов.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).