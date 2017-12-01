Эксперт объяснил, зачем нужны две комиссии по аварии "Метеора"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Две комиссии расследуют неудавшийся вывод 19 спутников на орбиты при втором пуске с космодрома Восточный, чтобы точнее определить причины аварии при отсутствии доступа к обломкам, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
"Имеются только косвенные данные, нет никакого железа, которое можно было бы исследовать, изучить, что-то понять. Поэтому можно только наиболее вероятную причину выбрать. Для повышения достоверности выбора этой комиссии и работают две комиссии независимо друг от друга, потом будут сравниваться их выводы", — заявил Железняков РИА Новости.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что работа комиссии по нештатному пуску с космодрома Восточный продлится до 15 декабря, следующее заседание состоится 1 декабря, ее руководителем назначен директор ФГУП "ЦНИИмаш" Олег Скоробогатов.
Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).