Ученые назвали древнейших животных на современной Земле

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первые многоклеточные животные на Земле обладали примитивным телом и были похожи на современных губок, а не на сложно устроенных гребневиков и медуз, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Это далеко не праздный вопрос – "губочная" и "гребневиковая" теории указывают на совершенно разные пути развития нервной системы и пищеварительного тракта. Соответственно, не зная на него ответ, мы просто не можем раскрыть историю нашей собственной эволюции и то, как возникли все отличительные черты животных", — заявил Давид Пизани (Davide Pisani) из Бристольского университета (Великобритания).

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, в ходе так называемого "кембрийского взрыва" – резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.

Традиционно считается, что первые многоклеточные существа на Земле были похожи на современных гидр и губок. Они были крайне примитивно устроены — они состояли всего из двух слоев и питались, пропуская через себя воду и отфильтровывая из нее микробов, планктон и частицы органических материалов.

В последние десять лет эта точка зрения оспаривается генетиками, изучающими ДНК самых примитивных обитателей Земли. Еще в 2008 году они обнаружили, что на эту роль больше подходят так называемые гребневики – медузообразные существа, отличающиеся сложной анатомией и обладающие рудиментарным "мозгом" и "желудком".

В последующие годы, как рассказывает Пизани, новые геномы губок, гребневиков и других примитивных обитателей морей заставляли генетиков неоднократно менять свое мнение на противоположное. В результате этого титул "древнейших животных Земли" менял своего обладателя практически каждый месяц, переходя от губок к гребневикам и обратно.

Это заставило многих других ученых сомневаться в том, что мы в принципе можем найти ответ на этот вопрос, используя те данные, которые сегодня имеются в арсеналах палеонтологов и генетиков. Пизани и его коллеги нашли причину того, почему мнения генетиков менялись, и, как они считают, поставили точку в этих спорах.

Как предположили ученые, проблема скрывалась не в самом наборе данных, а в тех компьютерных моделях, которые ученые используют для "вычисления" эволюционных связей между губками, гребневиками и другими животными и составления общего древа эволюции.

Для проверки этой идеи команда Пизани разработала особый алгоритм, который проверял "качество" подобных моделей, и проанализировали то, как часто модели, указывавшие на "гребневиковое" и "губочное" происхождение всех животных, признавались им хорошими или плохими.

Оказалось, что большая часть исследований, указывавших на первенство гребневиков в этом споре, была основана на эволюционных моделях низкого качества, плохо объяснявших то, как возникают связи между теми или иными группами животных, что не было характерно для исследований сторонников "губочных" теорий.

Это, как считают бристольские ученые, однозначно говорит о том, что именно губки, а не гребневики являются древнейшими существами на современной Земле, и что их предки первыми отделились от общего древа эволюции жизни. С другой стороны, они все же признают, что сторонники "гребневиковой" теории вряд ли откажутся от своих взглядов и попытаются найти опровержение идеям Пизани и его коллег.