Российские астрономы предсказали будущее межзвездного посланника Оумуамуа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта смоделировали движение астероида, прибывшего в Солнечную систему из звездной ассоциации созвездия Киля. При анализе выяснилось, что возраст объекта исчисляется миллиардами лет, а на движение с предыдущей звездной "станции" к Солнцу он затратил около 45 миллионов лет.

Около месяца назад астрономы обнаружили новый астероид длиной около двух сотен метров и назвали его Оумуамуа. Объект прошел на расстоянии в 0,25 астрономической единицы (единица измерения расстояний в космосе, составляющая 149 597 870 700 метров. — Прим. ред.) от Солнца, приблизившись к нему даже больше, чем Меркурий.

Однако уникальность этого тусклого астероида в том, что он двигался с огромной скоростью: в момент максимального сближения с Солнцем разогнался до невообразимых 87 километров в секунду! Это в пять раз больше, чем значение скорости самого быстрого космического аппарата "Новые горизонты".

Правда, с удалением от нашего светила Оумуамуа замедлился — орбиту Земли пролетел на скорости в 47 километров в секунду, а к моменту выхода из нашей системы, согласно расчетам, она снизится до 26 километров в секунду.

Столь высокая скорость вкупе с невероятно вытянутой орбитой и большим наклоном к плоскости вращения большинства небесных тел Солнечной системы навели астрономов на мысль о том, что Оумуамуа имеет внесолнечное происхождение. Изначально отыскавшие его на снимках ночного неба ученые из гавайской обсерватории приняли тусклый объект за комету — слишком уж вытянутая у него орбита. Однако дальнейшие наблюдения, в том числе с применением более совершенного оборудования, показали отсутствие у него характерного для комет облака пыли и газа.

Ученые из Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта смоделировали траекторию пролета Оумуамуа вблизи Солнца. На видео показано, как "пикирующий" астероид проходит рядом с нашим светилом, пролетая перед этим мимо Земли.

В результате анализа траектории и скорости объекта показано, что объект прибыл в Солнечную систему откуда-то из звездной ассоциации созвездия Киля, затратив на этот путь около 45 миллионов лет. Кстати, необычным именем астероид обязан именно своим первооткрывателям — с гавайского "оумуамуа" переводится как "посланник". Как первому объекту, прибывшему из-за пределов Солнечной системы, ему был присвоен уникальный индекс 1I/2017 U1, где 1I обозначает "Interstellar", то есть "межзвездный".

"Пока что ученые не пришли к единому мнению о том, как именно небольшой астероид вырвался за пределы гравитационного поля своей звезды и отправился в межзвездное путешествие. Вполне возможно, какой-то катаклизм выбросил Оумуамуа из его планетарной системы много миллиардов лет назад, и с тех пор он странствует по Галактике, время от времени маневрируя у той или иной звезды. Но если далекое прошлое Оумуамуа покрыто мраком, его настоящее и будущее может быть рассчитано сравнительно просто, что мы и демонстрируем на видео", — рассказывает Алексей Байгашов, руководитель Астросообщества Балтийского федерального университета имени И. Канта.