Источник назвал возможную причину неудачного запуска с Восточного

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" и 19 спутников могли упасть в океан из-за ошибки в расчете азимута, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан", — сказал собеседник агентства.

Работа комиссии, которая расследует причины нештатного пуска, продлится до 15 декабря. Ее возглавил директор ФГУП "ЦНИИмаш" Олег Скоробогатов.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-1. Также на орбиту должны были вывести 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Кроме того, планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).