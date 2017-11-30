Археолог из МГУ раскрыл тайны погребальных обрядов первых жителей России

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Весомая часть украшений, найденных в могилах первых жителей России на стойбище Сунгирь во Владимирской области, была изготовлена специально для погребальных ритуалов и никогда не использовалась в быту, заявляет археолог Владимир Житенев в статье, опубликованной в журнале ERAUL.

"При взгляде на предмет всегда чувствуется рука мастера. Многие украшения из погребения мужчины и детей сделаны одинаково, как будто их изготовил один человек. Или эта техника передавалась внутри семьи, например, от отца к сыну или от бабушки к внучке", — рассказывает археолог из МГУ им. М.В. Ломоносова.

На заре времен

Как сегодня считают ученые, первые люди появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, их следы дошли до нас лишь в виде окаменелых останков и обрывков ДНК, сохранившихся в этих костях. Кости этих "первых аборигенов Европы" были найдены в Румынии и в российском Усть-Ишиме. Эти люди никогда не контактировали с предками современных людей, и вымерли до их пришествия на субконтинент.

Первые предки современных россиян, по мнению генетиков, появились в Европе через несколько тысяч лет, и их останки были найдены в двух точках России – в деревне Костенки в Воронежской области и на стойбище Сунгир во Владимирской области. Возраст и тех, и других костей оценивается примерно в 31-35 тысяч лет.

© Фото : Владислав Житенев/МГУ Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь © Фото : Владислав Житенев/МГУ Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь

Останки шести людей, найденных в Сунгире – одного пожилого мужчины, двух подростков и трех взрослых людей неизвестного пола – уникальны тем, что все они были захоронены в одно и то же время и их обладатели жили вместе очень долгое время. Вдобавок, их тела и могилы были украшены большим количеством различных бус, подвязок, орнаментов и прочих украшений, каждое из которых могло вполне считаться шедевром по меркам каменного века.

Как отмечает Житенев, на территории Сунгиря было найдено свыше 80 тысяч украшений и других артефактов, многие из которых были уже изучены археологами и антропологами, а другие пока остаются почти неизвестными для науки.

Российский исследователь решил восполнить этот пробел, изучив те украшения, которые были сработаны древними мастерами из костей и клыков животных, обитавших в то время на территории Русской равнины.

Микеланджело каменного века

Этот анализ раскрыл несколько неожиданных и интересных деталей из истории жителей Сунгиря и их бижутерии. К примеру, российские археологи обнаружили, что часть украшений была изготовлена специально для погребальных обрядов и никогда не использовалась в быту, а другие бусы, подвязки и элементы одежды были покрыты царапинами, потертостями и другими следами "эксплуатации".

К примеру, массивная фигурка лошади с непропорционально короткой задней ногой, найденная в могиле одного из подростков, имела явный погребальный характер. Как отмечает археолог, поверхность фигурки заполирована, но на ней сохранились многочисленные следы изготовления и обработки, свидетельствующие о том, что она была изготовлена поспешно, вероятно, сразу после смерти ребенка.

© Фото : Владислав Житенев/МГУ Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь © Фото : Владислав Житенев/МГУ Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь

Как отмечает Житенев, до сих пор не понятно то, почему в погребении детей оказалось так много и ношеных, и новых предметов. Возможно, что так люди приносили своеобразную "жертву" силам природы ради спасения от какого-то бедствия, болезни или голода.

Вторая интересная вещь, которую удалось раскрыть археологам – в изготовлении погребальных предметов участвовали не только опытные мастера, но и дети. В частности, один из найденных в детском погребении бивневых дисков был сделан неаккуратно, неизящно и даже неумело. Скорее всего, его изготовил "ученик", а не мастер.

По мнению российских исследователей, жители Сунгиря или передавали секреты изготовления этих украшений из поколения в поколение, или же их мастерил один и тот же человек. Об этом говорит и схожий облик украшений, и то, что они несут в себе уникальную комбинацию стилей, сочетающих в себе следы разных культур и кроманьонцев, и даже неандертальцев.

Их дальнейшее изучение и сравнение с артефактами из других регионов России и Европы, как надеется ученый, поможет нам раскрыть историю жизни первых жителей нашей страны, найти их изначальную родину и понять, как они взаимодействовали с соседями.