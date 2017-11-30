РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Археолог из МГУ раскрыл тайны погребальных обрядов первых жителей России

16:1830.11.2017
09900
© Фото : Владислав Житенев/МГУДревнейшие украшения древних людей из России, стойбище СунгирьДревнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь
© Фото : Владислав Житенев/МГУ

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Весомая часть украшений, найденных в могилах первых жителей России на стойбище Сунгирь во Владимирской области, была изготовлена специально для погребальных ритуалов и никогда не использовалась в быту, заявляет археолог Владимир Житенев в статье, опубликованной в журнале ERAUL.

Могила одного из первых жителей России, найденная на территории Сунгира
© Фото : Public domain
Генетики раскрыли семейные традиции первых жителей России
"При взгляде на предмет всегда чувствуется рука мастера. Многие украшения из погребения мужчины и детей сделаны одинаково, как будто их изготовил один человек. Или эта техника передавалась внутри семьи, например, от отца к сыну или от бабушки к внучке", — рассказывает  археолог из МГУ им. М.В. Ломоносова.

На заре времен

Как сегодня считают ученые, первые люди появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, их следы дошли до нас лишь в виде окаменелых останков и обрывков ДНК, сохранившихся в этих костях. Кости этих "первых аборигенов Европы" были найдены в Румынии и в российском Усть-Ишиме. Эти люди никогда не контактировали с предками современных людей, и вымерли до их пришествия на субконтинент.

Первые предки современных россиян, по мнению генетиков, появились в Европе через несколько тысяч лет, и их останки были найдены в двух точках России – в деревне Костенки в Воронежской области и на стойбище Сунгир во Владимирской области. Возраст и тех, и других костей оценивается примерно в 31-35 тысяч лет.

© Фото : Владислав Житенев/МГУДревнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь
© Фото : Владислав Житенев/МГУ
Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь

Останки шести людей, найденных в Сунгире – одного пожилого мужчины, двух подростков и трех взрослых людей неизвестного пола – уникальны тем, что все они были захоронены в одно и то же время и их обладатели жили вместе очень долгое время. Вдобавок, их тела и могилы были украшены большим количеством различных бус, подвязок, орнаментов и прочих украшений, каждое из которых могло вполне считаться шедевром по меркам каменного века.

Как отмечает Житенев, на территории Сунгиря было найдено свыше 80 тысяч украшений и других артефактов, многие из которых были уже изучены археологами и антропологами, а другие пока остаются почти неизвестными для науки.

Кадр из видео, иллюстрирующего как российские ученые визуализировали Homo sapiens, живших 30 тысяч лет назад
Российские ученые визуализировали Homo sapiens, живших 30 тысяч лет назад

Российский исследователь решил восполнить этот пробел, изучив те украшения, которые были сработаны древними мастерами из костей и клыков животных, обитавших в то время на территории Русской равнины.

Микеланджело каменного века

Этот анализ раскрыл несколько неожиданных и интересных деталей из истории жителей Сунгиря и их бижутерии. К примеру, российские археологи обнаружили, что часть украшений была изготовлена специально для погребальных обрядов и никогда не использовалась в быту, а другие бусы, подвязки и элементы одежды были покрыты царапинами, потертостями и другими следами "эксплуатации".

К примеру, массивная фигурка лошади с непропорционально короткой задней ногой, найденная в могиле одного из подростков, имела явный погребальный характер. Как отмечает археолог, поверхность фигурки заполирована, но на ней сохранились многочисленные следы изготовления и обработки, свидетельствующие о том, что она была изготовлена поспешно, вероятно, сразу после смерти ребенка.

© Фото : Владислав Житенев/МГУДревнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь
© Фото : Владислав Житенев/МГУ
Древнейшие украшения древних людей из России, стойбище Сунгирь

Как отмечает Житенев, до сих пор не понятно то, почему в погребении детей оказалось так много и ношеных, и новых предметов. Возможно, что так люди приносили своеобразную "жертву" силам природы ради спасения от какого-то бедствия, болезни или голода.

Вторая интересная вещь, которую удалось раскрыть археологам – в изготовлении погребальных предметов участвовали не только опытные мастера, но и дети. В частности, один из найденных в детском погребении бивневых дисков был сделан неаккуратно, неизящно и даже неумело. Скорее всего, его изготовил "ученик", а не мастер.

По мнению российских исследователей, жители Сунгиря или передавали секреты изготовления этих украшений из поколения в поколение, или же их мастерил один и тот же человек. Об этом говорит и схожий облик украшений, и то, что они несут в себе уникальную комбинацию стилей, сочетающих в себе следы разных культур и кроманьонцев, и даже неандертальцев.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
Генетик рассказал, как Россия стала прародиной индоевропейских языков

Их дальнейшее изучение и сравнение с артефактами из других регионов России и Европы, как надеется ученый, поможет нам раскрыть историю жизни первых жителей нашей страны, найти их изначальную родину и понять, как они взаимодействовали с соседями.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена