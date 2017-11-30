Илону Маску рассказали, какой формы должен быть Марс

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В "Обществе плоской Земли" ответили на твит Илона Маска о том, почему не существует "Общества плоского Марса".

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.



We hope you have a fantastic day! — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 28 ноября 2017 г.

"Здравствуй, Илон. Спасибо за вопрос. В отличие от Земли Марс, по наблюдениям, имеет круглую форму. Надеемся, твой день проходит хорошо!" — заявили в организации. От бизнесмена ответа не последовало.

К Маску также обратились владельцы Twitter-аккаунта "Общество сырной Луны", которые утверждают, что спутник Земли сделан из этого продукта. "Здравствуйте, мистер Маск. Думаем, наше сообщество наконец привлекло внимание общестенности. Мы бы хотели пообщаться с вами, поскольку думаем, что наши интересы могут совпасть в будущем", — говорится в сообщении.

Компания Илона Маска Space X планирует первый полет на Марс в 2020-2025 годах. К 2024 году Маск рассчитывает отправить на Красную планету первого человека.