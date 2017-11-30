Илону Маску рассказали, какой формы должен быть Марс

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В "Обществе плоской Земли" ответили на твит Илона Маска о том, почему не существует "Общества плоского Марса".
Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.— Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 28 ноября 2017 г.
We hope you have a fantastic day!
"Здравствуй, Илон. Спасибо за вопрос. В отличие от Земли Марс, по наблюдениям, имеет круглую форму. Надеемся, твой день проходит хорошо!" — заявили в организации. От бизнесмена ответа не последовало.
Компания Илона Маска Space X планирует первый полет на Марс в 2020-2025 годах. К 2024 году Маск рассчитывает отправить на Красную планету первого человека.