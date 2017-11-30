Израильские археологи с помощью беспилотника нашли древний дворец

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя – РИА Новости. Израильские археологи с помощью беспилотника обнаружили посреди военного полигона остатки каменного сооружения, которое могло быть дворцом или храмом древнего народа идумеев, сообщило Управление древностей страны.

Возраст находки исследователи оценивают в 2,2 тысячи лет и относят ее к эпохе эллинизма, когда Ближний Восток был поделен между потомками полководцев Александра Македонского, отмечается в сообщении.

"Если это действительно идумейский дворец или храм, то нам попалась редкая и волнующая находка. Таких объектов по всей стране – по пальцам одной руки пересчитать", — цитируются в пресс-релизе руководители раскопок Орен Гатфельд, Пабло Бецер и Михаль Хабер.

Ученые полагают, что постройка была разрушена намеренно. Возможно, это произошло во время покорения региона, находящегося в южной части современного Израиля, иудеями, которые ненадолго отвоевали независимость в период правления династии Хасмонеев.

An impressive 2200-year-old structure built by descendants of biblical Edomites has been unearthed in a dig by the Israel Antiquities Authority and the #Hebrew University of #Jerusalem pic.twitter.com/EHDAdaAXI1 — Arik Gerber (@ArikGerber) 30 ноября 2017 г.

В сообщении уточняется, что при раскопках археологи нашли каменные алтари для благовоний, на одном из которых вырезано изображение быка, глиняные сосуды тонкой работы и множество подземных помещений, которые, как считают исследователи, могли использоваться как каменоломни, купальни для ритуального омовения, прессы для отжима масла или голубятни.

"Обнаружены также тайные туннели, относящиеся ко временам антиримских выступлений. В одном из них оказался кухонный котел в полной сохранности, относящийся ко временам восстания Бар-Кохбы (132-135 годы нашей эры)", — сказано в сообщении.

Найти древнюю постройку ученым помог беспилотный летательный аппарат с фотоаппаратурой, добавили в Управлении.

"Камеры дрона с высоты засняли археологические фрагменты… Эта технология помогла нам выбрать ключевые точки для раскопок, и очень скоро стало понятно, что мы сделали уникальное открытие", — отмечают ученые, которые собираются продолжить изыскания в этом районе грядущей весной.