Израильские археологи с помощью беспилотника нашли древний дворец

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя – РИА Новости. Израильские археологи с помощью беспилотника обнаружили посреди военного полигона остатки каменного сооружения, которое могло быть дворцом или храмом древнего народа идумеев, сообщило Управление древностей страны.
"Если это действительно идумейский дворец или храм, то нам попалась редкая и волнующая находка. Таких объектов по всей стране – по пальцам одной руки пересчитать", — цитируются в пресс-релизе руководители раскопок Орен Гатфельд, Пабло Бецер и Михаль Хабер.
Ученые полагают, что постройка была разрушена намеренно. Возможно, это произошло во время покорения региона, находящегося в южной части современного Израиля, иудеями, которые ненадолго отвоевали независимость в период правления династии Хасмонеев.
An impressive 2200-year-old structure built by descendants of biblical Edomites has been unearthed in a dig by the Israel Antiquities Authority and the #Hebrew University of #Jerusalem pic.twitter.com/EHDAdaAXI1— Arik Gerber (@ArikGerber) 30 ноября 2017 г.
В сообщении уточняется, что при раскопках археологи нашли каменные алтари для благовоний, на одном из которых вырезано изображение быка, глиняные сосуды тонкой работы и множество подземных помещений, которые, как считают исследователи, могли использоваться как каменоломни, купальни для ритуального омовения, прессы для отжима масла или голубятни.
Найти древнюю постройку ученым помог беспилотный летательный аппарат с фотоаппаратурой, добавили в Управлении.
"Камеры дрона с высоты засняли археологические фрагменты… Эта технология помогла нам выбрать ключевые точки для раскопок, и очень скоро стало понятно, что мы сделали уникальное открытие", — отмечают ученые, которые собираются продолжить изыскания в этом районе грядущей весной.