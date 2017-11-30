Нынешний год подтвердил тренд глобального потепления, заявил Вильфанд

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Нынешний год продолжил череду самых теплых лет и тем самым подтвердил тренд на глобальное потепление, заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"За последние десять месяцев нынешний год, 2017-й, находится на третьем ранге из всех самых теплых лет. А какие самые теплые? Это 2016 год, прошлый, — самый жаркий год на планете. Позапрошлый, 2015 год, был на втором месте. По достаточно надежным прогнозам, этот (2017 год) будет третий год среди самых теплых", — сказал Вильфанд в четверг на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что такая тенденция свидетельствует, что "глобальное потепление — это не шутка, а безусловный факт". Вильфанд отметил, что при этом нельзя утверждать, что год от года температура будет расти. "Речь идет о тренде, и тренд существует и будет продолжаться", — добавил он.