Спутники НАСА получили фотографии гигантского облака пепла над Бали

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Камеры климатических спутников НАСА получили первые фотографии гигантского облака пепла над островом Бали, которое было выброшено вчера вулканом Агунг на высоту в несколько километров над поверхностью Земли.

Вулкан Агунг является одним из самых крупных слоистых вулканов на территории тропической части Азии, и он известен ученым своими нечастыми, но при этом очень мощными извержениями. В последний раз Агунг "просыпался" в 1963 году, и его извержение привело к гибели примерно тысячи жителей Бали, а также к серии резких изменений климата.

В сентябре этого года сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков в окрестностях вулкана, которые стали первым серьезным свидетельством того, что он начал просыпаться, и что его новое извержение может произойти в ближайшие месяцы и годы. Это привело к эвакуации примерно 100 тысяч человек, живущих на склонах Агунга, и заставило ученых приступить к новым прогнозам по последствиям его извержения.

Мощное извержение Агунга, по текущим прогнозам климатологов, может "затормозить" глобальное потепление примерно на 5 лет и временно вызвать небольшое похолодание. Пока не понятно, будет ли ситуация развиваться по подобному сценарию или извержение будет более скромным.

Первое извержение этого вулкана произошло неделю назад, 21 ноября, а второе извержение случилось на минувших выходных. Оно сопровождалось выбросом большого количества пепла и газа в атмосферу. Спутники НАСА зафиксировали рождение огромного облака из пепла утром в среду, 29 ноября, и сейчас оно покрывает почти всю территорию моря, разделяющего Бали и остров Кангин, расположенный к северу от курорта.

В понедельник правительство Индонезии подняло уровень опасности до максимального и начало эвакуацию людей, живущих в 10 километрах от вулкана. Аэропорты острова несколько раз закрывались и открывались, и сегодня, как сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с природными катастрофами, они опять были закрыты для всех рейсов до конца дня.