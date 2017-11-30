В России появится ударный комплекс "Рудольф", способный сбивать спутники

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Россия в рамках новой государственной программы вооружений 2018-2027 годов разработает новый ударный комплекс борьбы со спутниками "Рудольф". Об этом сообщил замначальника 46-го ЦНИИ Минобороны Олег Ачасов, который прочитал доклад о новой программе в Совете Федерации.

Ранее несколько оборонных предприятий и представителей министерства неоднократно заявляли о разработках противоспутникового оружия, в частности проекте концерна КРЭТ "Былина". При этом о комплексе "Рудольф" Ачасов публично заявил впервые.

Он добавил, что, помимо этого мобильного комплекса, Россия создает наземный и мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С".

Кроме того, в планах на новую госпрограмму — создание стационарного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, зенитно-ракетной системы С-500 и других видов вооружений.

Новая госпрограмма вооружений России до 2027 года находится на рассмотрении в правительстве и не позднее 15 декабря будет передана в администрацию президента.