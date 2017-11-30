Ученые выяснили, какие последствия вызывает "телефонная зависимость"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Наблюдения за работой мозга "телефонных наркоманов" показали, что развитие подобного увлечения меняет химический баланс мозга и манеру его работы, что сближает эту форму зависимости с реальной наркоманией, заявили ученые, выступавшие на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки.

"Развитие "телефонной" зависимости ведет к повышению концентрации гамма-аминомасляной кислоты, главного "тормоза" мозга, в передней поясной коре, и нарушению баланса между ГАМК и глутаматом, другой важной сигнальной молекулой нервной системы. Изучение этого процесса может помочь нам понять, как возникают другие виды зависимости", — заявил Хюн-Сук Сео (Hyung Suk Seo) из Корейского университета в Сеуле.

В последние годы ученые всерьез заинтересовались двумя новыми формами зависимости, о которых часто говорят обыватели, — "телефонной" и "интернет"-наркоманией. Их изучение показывает, что в данном случае простые люди часто бывают правы: у некоторых их носителей действительно наблюдаются особые изменения в поведении, характерные для реальных наркоманов, и на них действуют те же факторы риска.

К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что их жертвами чаще всего становятся импульсивные люди, плохо контролирующие свои желания. Подобные характеристики, как показывают наблюдения ученых, являются отличительной чертой алкоголиков и реальных наркоманов, не способных самостоятельно избавиться от пагубной привычки.

Сео и его коллеги заинтересовались тем, меняется ли работа мозга у людей, страдающих от подобных "цифровых" форм зависимости, и похожи ли эти изменения на то, что происходит с нервной системой жертв наркотиков и спиртного.

Для ответа на этот вопрос ученые собрали две группы добровольцев из двух десятков подростков и молодых людей, половине которых был поставлен подобный диагноз, и начали наблюдать за работой их нервной системы, используя особый магнитно-резонансный томограф, способный раскрывать химический состав разных регионов мозга.

Сравнив полученные результаты, корейские биологи обнаружили, что развитие телефонной или интернет-"наркомании" действительно меняет работу мозга на химическом уровне. Самые серьезные нарушения в его работе наблюдались в той части коры, которая отвечает за импульсивное поведение и чувство тревожности, что может объяснять то, как возникает подобная зависимость.

Что интересно, эти нарушения исчезли или заметно уменьшились после того, как молодые люди прошли курс реабилитации в одном из наркологических центров Сеула. Это говорит о том, что от этой формы зависимости действительно можно избавиться без серьезных последствий для психики и организма человека, заключают ученые.