В Звездном городке утвердили экипажи новой экспедиции на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 30 ноя — РИА Новости. Межведомственная госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС, запуск назначен на 17 декабря 2017 года с Байконура, сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ожидается, что на пилотируемом корабле "Союз МС-07" на МКС отправится космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В дублирующий состав входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Джанетт Эппс.

"Принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", — сказал представитель ЦПК.

Накануне экипажи успешно завершили экзаменационные тренировки, космонавты тянули билеты и справлялись с целым рядом смоделированных нештатных ситуаций. Кроме того, ранее участники основного и дублирующего экипажей 54/55-й длительной экспедиции на МКС — Шкаплеров, Тингл, а также Прокопьев и Герст — уже успешно подтвердили свои навыки по ручному управляемому спуску на тренажере ТС-7.