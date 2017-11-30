Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Нидерландов смогли увеличить продолжительность жизни мух и червей посредством ограничения активности фермента, свойственного всем живым существам, включая людей, пишет Eurekalert!.
Фермент РНК-полимераза-III (Pol III), который подвергался ингибированию, необходим для белкового синтеза и для роста клеток. Однако, как отмечает издание, его роль в старении не была изучена до сих пор.
Согласно результатам работы исследователей, способность выживания жизни клеток дрожжей, а также продолжительность жизни мух и червей увеличилась в среднем на 10% при небольшом снижении активности Pol III во взрослом организме.
Теперь ученые планируют углубить знания о ферменте, чтобы понять его функцию во взрослом организме, и пролить свет на то, как снижение его активности может продлить жизнь.