Исследователи рассказали, кем на самом деле оказались йети

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американские исследователи развеяли миф о йети, которые якобы жили в Гималаях. О находке сообщили в журнале Royal Society journal Proveedings B, на который ссылается Guardian.

Как отмечается, существо, которое считалось йети, оказалось всего лишь медведем, причем трех разных видов: азиатский черный, тибетский бурый и тяньшанский бурый. Каждый из них обитает на разной высоте гор, и этих животных могли иногда спутать со снежным человеком.

К подобным выводам эксперты пришли, проанализировав артефакты из частных коллекций и музеев, включая монастырскую реликвию, которую якобы добыли из лапы йети. В итоге выяснилось, что артефакты являются останками 23 разных медведей.

Издание сообщает, что это было не первым в своем роде исследованием, но оно дополняет проделанные ранее экспертизы с использованием образцов костей, зубов, кожи, волос и фекалий, которые приписывали загадочным существам.