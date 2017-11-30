Американская компания выразила уверенность в надежности ракеты "Союз"

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Американская компания Spire Global, десять малых спутников которой не смогли выйти на орбиту после старта с космодрома "Восточный", сохраняет веру в надежность российских ракет-носителей "Союз".

"Исторически "Союз" — очень надежная ракета-носитель, поэтому эта неудача не меняет нашей стратегии запусков", — сообщил РИА Новости представитель компании Spire Global Ник Аллейн в связи с инцидентом.

По его словам, компания старается использовать любую возможность для запуска своих малых спутников, чтобы нивелировать влияние возможных неудач. "Это был наш 13-й старт за короткие несколько лет, еще три старта предстоят в декабре, а также запуск с МКС на этой неделе", — сообщил собеседник.

Сейчас на орбите работают 40 принадлежащих компании аппаратов, рассказал он.

Во вторник второй в истории пуск с космодрома "Восточный" оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).