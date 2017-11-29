В "Роскосмосе" рассказали, куда упали части ракеты-носителя "Союз"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Части ракеты-носителя "Союз-2.1б" упали в запланированных районах, заявил Константин Чмаров, директор филиала корпорации "Роскосмос".

В интервью благовещенскому порталу "Амур.инфо" Чмаров подтвердил, что фрагменты ракеты находятся в акватории Атлантического океана. Ее составные части (ступени, боковые части. обтекатель) приземлились на запланированных территориях: в Зейском районе Амурской области и в двух районах Якутии.

"А вот местонахождение космической головной части (разгонный блок "Фрегат" — прим. ред.) — разгонного блока и космических аппаратов — вызывает вопросы, — отметил Чмаров.- Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере". По словам чиновника, при такой скорости "невозможно войти в атмосферу и сохраниться монолитным куском". "Происходит рассеивание… Кроме пыли и мелких осколков, ничего не оседает", — пояснил он.

Во вторник состоялся второй в истории пуск ракеты с космодрома Восточный. Сам старт прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников, включая "Метеор-М", не вышли на целевую орбиту. Сбой мог возникнуть во время работы разгонного блока. Сформирована госкомиссия по расследованию инцидента.