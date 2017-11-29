Китайский спутник может пролить свет на исследование темной материи

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Данные, полученные китайским спутником по изучению темной материи DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) "Укун" (Wukong), могут помочь в изучении процесса распада частиц темной материи, говорится в сообщении Китайской академии наук.
В среду первые научные результаты появились в журнале Nature, где представлены точные измерения потока космических электронов. Как сообщает КАН, данные могут пролить свет на процесс распада частиц темной материи. Сообщается, что за первые 530 дней своей миссии — до 8 июня этого года — DAMPE обнаружил 1,5 миллиона космических электронов и позитронов выше 25 ГэВ. Отмечается, что данные нейтронов и позитронов характеризуются беспрецедентно высоким энергетическим разрешением и низким уровнем запыления.
"Вместе с данными от экспериментов космического микроволнового фонового излучения, измерениями гамма-излучения высокоэнергетического источника, сведениями других астрономических телескопов данные DAMPE могут помочь значительно прояснить связь между позитронной аномалией и полным уничтожением или распадом частиц темной материи", — отмечает заместитель главного инженера исследовательской прикладной системы DAMPE Фань Ичжун.
Темная материя — невидимая субстанция, о наличии которой можно судить только по ее гравитационному воздействию, она не взаимодействует с электромагнитными волнами, то есть не испускает, не поглощает и не отражает никакое излучение. На долю "обычной" материи приходится 4,9% массы Вселенной, на темную материю — 26,8%. Темная материя может состоять из тяжелых слабовзаимодействующих частиц — "вимпов" (Weakly Interacting Massive Particles — WIMP).