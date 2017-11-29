Китайский спутник может пролить свет на исследование темной материи

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Данные, полученные китайским спутником по изучению темной материи DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) "Укун" (Wukong), могут помочь в изучении процесса распада частиц темной материи, говорится в сообщении Китайской академии наук.

Спутник DAMPE был запущен 17 декабря 2015 года ракетой-носителем "Великий поход 2-D" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Позднее он вышел на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 500 километров для наблюдения за направлением и электрическим зарядом высокоэнергичных частиц. В проекте участвуют более 100 ученых, инженеров и студентов из девяти институтов Китая, Швейцарии и Италии. Миссия спутника финансируется Китайской академией наук.

В среду первые научные результаты появились в журнале Nature, где представлены точные измерения потока космических электронов. Как сообщает КАН, данные могут пролить свет на процесс распада частиц темной материи. Сообщается, что за первые 530 дней своей миссии — до 8 июня этого года — DAMPE обнаружил 1,5 миллиона космических электронов и позитронов выше 25 ГэВ. Отмечается, что данные нейтронов и позитронов характеризуются беспрецедентно высоким энергетическим разрешением и низким уровнем запыления.

"Вместе с данными от экспериментов космического микроволнового фонового излучения, измерениями гамма-излучения высокоэнергетического источника, сведениями других астрономических телескопов данные DAMPE могут помочь значительно прояснить связь между позитронной аномалией и полным уничтожением или распадом частиц темной материи", — отмечает заместитель главного инженера исследовательской прикладной системы DAMPE Фань Ичжун.

Согласно информации, спутник за время нахождения на орбите зарегистрировал более 3,5 миллиарда вспышек интенсивности космических лучей. Ожидается, что за время своего срока полезной службы DAMPE сможет зафиксировать более 10 миллиардов вспышек интенсивности космических лучей. Инженеры считают, что срок эксплуатации спутника, исходя из его нынешнего состояния, может превысить пять лет.

Темная материя — невидимая субстанция, о наличии которой можно судить только по ее гравитационному воздействию, она не взаимодействует с электромагнитными волнами, то есть не испускает, не поглощает и не отражает никакое излучение. На долю "обычной" материи приходится 4,9% массы Вселенной, на темную материю — 26,8%. Темная материя может состоять из тяжелых слабовзаимодействующих частиц — "вимпов" (Weakly Interacting Massive Particles — WIMP).