ЦУП увеличил высоту орбиты МКС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована с помощью двигателей пристыкованного к ней грузового корабля "Прогресс МС-06", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полета 29 ноября 2017 года было запланировано проведение коррекции орбиты МКС. Для выполнения маневра в 18.50 мск была включена двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-06", пристыкованного к станции. Согласно предварительным расчетам, средняя высота орбиты увеличилась на 0,6 километра и составила примерно 404 километра", — отметил собеседник агентства.

Цель проведенной операции — формирование необходимых баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-05" с экипажем, запланированной на 14 декабря 2017 года, а также выведения на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 года.