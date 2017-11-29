ЦУП увеличил высоту орбиты МКС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована с помощью двигателей пристыкованного к ней грузового корабля "Прогресс МС-06", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
Цель проведенной операции — формирование необходимых баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-05" с экипажем, запланированной на 14 декабря 2017 года, а также выведения на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 года.