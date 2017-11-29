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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: женщины каменного века были сильнее олимпийских чемпионок

22:0029.11.2017
(обновлено: 22:02 29.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЕлена Анюшина и Кира СтепановаЕлена Анюшина и Кира Степанова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Женщины из фермерских общин каменного и бронзового века обладали более сильными руками, чем чемпионки в академической гребле и в других видах спорта, что указывает на центральную роль тяжелого физического труда в жизни "слабого" пола того времени, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Макет стоянки первобытного человека. Архив
© РИА Новости / Владимир Богатырев
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"Мы не можем точно сказать, чем именно занимались эти женщины, однако история и антропология говорят нам о том, что им, скорее всего, приходилось перемалывать зерно, используя ручные жернова. Женщины из современных племен, "застрявших" в первобытно-общинном строе, тратят по 4-5 часов каждый день на это "упражнение", — рассказывает Элисон Макинтош (Alison Macintosh) из Кембриджского университета (Великобритания).

Сегодня ученые активно дискутируют о том, какую роль женщины могли играть в жизни племен охотников-собирателей и первых фермеров Земли, появившихся на Ближнем Востоке и в Иране примерно 10-13 тысяч лет назад.

Традиционно считается, что женщины не занимались тяжелым физическим трудом после появления цивилизации, однако наблюдения за поведением "первобытных" народов Амазонии и Африки показывают, что это не так  — роль "сильного" пола, занимающегося самым тяжелым и изнурительным трудом, там играют женщины, а не мужчины.

Макинтош и ее коллеги проверили эту идею необычным образом. Они проанализировали структуру костей женщин, живших на Земле примерно 7,5-7 тысяч лет назад, и сравнили их с тем, какие нагрузки переносят кости британских домохозяек и участниц команды Кембриджского университета по академической гребле, которые тренируются по два раза в день и каждую неделю проплывают по 120 километров.

Женщина и мужчина
© Fotolia / pololia
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Как отмечают ученые, кости мужчин и женщин постоянно меняются под действием тех физических нагрузок, которые они постоянно испытывают, что позволяет понять, чем занимался тот или иной человек и даже оценить его физическую силу, сравнив его кости с аналогичной частью скелета у представителя того же пола.

Изучив подобным образом берцовые и плечевые кости древних женщин, ученые пришли к потрясающему выводу. Оказалось, что по силе рук они опережали современных британских женщин примерно на треть, превосходя в этом отношении профессиональных гребцов из женской команды Кембриджа примерно на 11-16% и при этом не уступая им в силе ног.

Получив столь удивительный результат, ученые провели еще один подобный эксперимент, на этот раз изучив силу женщин, живших уже во времена Бронзвого века, примерно 4,3-3,5 тысячи лет назад. Как оказалось, сила их ног была несколько ниже, чем у "супергероинь" каменного века, но их руки были столь же мощными, как у их предшественниц.

Охотники хадза вышли на “дело”. Фотография авторов статьи.
© Фото : Brian Wood
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Как предполагают ученые, столь высокая сила рук женщин бронзового и каменного века была обусловлена не только тем, что им постоянно приходилось вручную молоть зерно. По мнению Макинтош, они наравне с мужчинами участвовали в сельскохозяйственных работах в дополнение к заботам по дому.

"До изобретения плуга фермерам приходилось вручную сажать семена злаков, возделывать поля и собирать весь урожай. Женщинам, к тому же, приходилось носить воду для домашнего скота, доить коров и обрабатывать молоко, готовить мясо, выделывать шкуры и плести нити из шерсти. Столь разнообразные физические нагрузки и связанные с ними "хаотичные" изменения в структуре костей могут объяснять то, почему раньше никто не замечал этой удивительной особенности древних женщин", — заключает Макинтош.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тарас Рязанцев
Опять какой-то пшик. В бедных странах женщины до сих пор занимаются примерно тем же самым. Но кроме кенийских бегунов, чемпионов других дисциплин от туда пачками не везут.
22:10
29.11.2017
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