Латвия намерена запустить ракету в космос в 2018 году

РИГА, 29 ноя – РИА Новости. Специалисты латвийского научного центра ZINOO планируют в 2018 году к 100-летию независимости Латвии отправить в космос первую ракету, сообщил журналистам в среду инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис.

"Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты. Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты", — рассказал Пукитис

Планируется, что следующая ракета во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а потом и на 100 километров, что является границей космоса.

"Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали. Большая часть работы уже сделана", — сказал Пукитис.

Специалисты научного центра ZINOO отмечают, что сегодня построить ракету, которая может преодолеть барьер в 100 километров по вертикали, могут только в 19 странах мира.