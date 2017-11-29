Ученые: извержения супервулканов происходят раз в 17 тысяч лет

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Мощнейшие извержения супервулканов, способные серьезно поменять климат Земли или вызывать массовые вымирания животных, происходят гораздо чаще, чем считали ученые, примерно раз в 17 тысяч лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.
Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Аналогичные по силе события происходили в Новой Зеландии 27 тысяч лет назад и 240 тысяч лет назад, а также в Калифорнии 760 тысяч лет назад.
Руже и его коллеги попытались вычислить частоту возникновения извержений супервулканов, опираясь на простой математический принцип – чем мощнее подобный катаклизм, тем реже они происходят. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные, собранные геологами и сейсмологами во время наблюдений за несколькими тысячами извержений вулканов в рамках проекта LaMEVE.
Как показывают расчеты британских геологов, извержения супервулканов должны происходить чаще, чем предсказывает изучение их последних следов на Земле – они взрываются каждые 5-49 тысяч лет, а не каждые 45-700 тысяч лет, как считали ученые раньше. В среднем, они должны порождать мощные извержения каждые 17 тысяч лет.
Подобная оценка, как отмечает Руже, говорит о том, что ученые сильно недооценивали опасность супервулканов – вероятность того, что они могли уничтожить нашу цивилизацию в прошлом, была гораздо выше, чем предполагали геологи.
"С другой стороны, важно понимать, что это открытие не говорит о том, что следующее извержение супервулкана должно было давно произойти, и что оно может случиться в любой момент времени — недра Земли не работают по расписанию и не идут, как часы. Человечество вполне способно уничтожить само себя еще до того, как это произойдет, и поэтому не стоит считать супервулканы единственной серьезной угрозой для цивилизации", — заключает британский ученый.