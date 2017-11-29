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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: извержения супервулканов происходят раз в 17 тысяч лет

16:1929.11.2017
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© AFP 2017 / Juan CevallosИзвержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016Извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016
© AFP 2017 / Juan Cevallos

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Мощнейшие извержения супервулканов, способные серьезно поменять климат Земли или вызывать массовые вымирания животных, происходят гораздо чаще, чем считали ученые, примерно раз в 17 тысяч лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Йеллоустонский вулкан
© Flickr / grtaylor2
Ученые: извержения супервулканов происходят почти мгновенно
"В 2004 году наши коллеги опубликовали первые оценки подобного рода, в соответствии с которыми супер-извержения вулканов должны происходить каждые 45-700 тысяч лет, что заметно превышает время существования нашей цивилизации. Наши расчеты показывают, что они происходят в среднем раз в 17 тысяч лет. Это говорит о том, что человечеству невероятно повезло – последнее такое событие случилось 30 тысяч лет назад", — заявил Джонатан Руже (Jonathan Rougier) из Бристольского университета (Великобритания).

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Аналогичные по силе события происходили в Новой Зеландии 27 тысяч лет назад и 240 тысяч лет назад, а также в Калифорнии 760 тысяч лет назад.

Озеро Цистерн-спринг на территории Йеллоустонского национального парка
© Фото : ORNL
Геологи выяснили, как часто просыпался Йеллоустонский супервулкан

Руже и его коллеги попытались вычислить частоту возникновения извержений супервулканов, опираясь на простой математический принцип – чем мощнее подобный катаклизм, тем реже они происходят. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные, собранные геологами и сейсмологами во время наблюдений за несколькими тысячами извержений вулканов в рамках проекта LaMEVE.

Как показывают расчеты британских геологов, извержения супервулканов должны происходить чаще, чем предсказывает изучение их последних следов на Земле – они взрываются каждые 5-49 тысяч лет, а не каждые 45-700 тысяч лет, как считали ученые раньше. В среднем, они должны порождать мощные извержения каждые 17 тысяч лет.

Большой призматический источник в жерле Йеллоустонского супервулкана
© Фото : “Windows into the Earth,” Robert B. Smith and Lee J. Siegel
Геологи обещают предсказать, когда взорвется супервулкан в Йеллоустоне

Подобная оценка, как отмечает Руже, говорит о том, что ученые сильно недооценивали опасность супервулканов – вероятность того, что они могли уничтожить нашу цивилизацию в прошлом, была гораздо выше, чем предполагали геологи.

"С другой стороны, важно понимать, что это открытие не говорит о том, что следующее извержение супервулкана должно было давно произойти, и что оно может случиться в любой момент времени  — недра Земли не работают по расписанию и не идут, как часы. Человечество вполне способно уничтожить само себя еще до того, как это произойдет, и поэтому не стоит считать супервулканы единственной серьезной угрозой для цивилизации", — заключает британский ученый.

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