Падающий спутник "Метеор-М" попал на видео

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором, предположительно, изображен падающий спутник "Метеор-М". Роликом поделился один из пользователей Twitter.

"Один мой друг отправил мне это видео, возвращаясь из Монреаля. Российский спутник был потерян после неудачной попытки выйти на орбиту. Возможно, это он горит, входя в атмосферу Земли", — говорится в сообщении.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo — Victoria 👸🏼 (@ThatJetsetGirl) 28 ноября 2017 г.

На записи видно, как многочисленные объекты сгорают в атмосфере. Официального подтверждения, что на видео запечатлен российский аппарат, нет.

Ранее пилот самолета, летевшего над Северной Атлантикой в районе Исландии, сообщил, что видел в небе яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков. Он также поделился снимками, на которых изображена огненная полоса, похожая на ту, что попала на видеозапись из Twitter.

По мнению академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, сообщение пилота подтверждает версию о том, что разгонный блок "Фрегат" с 19 спутниками упал в океан.