Инженеры НАСА приступили к постройке марсохода "Марс-2020"

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Участники проекта "Марс-2020" официально приступили к постройке пятого марсохода НАСА, главной задачей которого будет сбор потенциальных следов жизни на красной планете, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Проблема того, существует или существовала ли когда-либо жизнь за пределами Земли, является одной из главных загадок для науки и человечества в целом. Те образцы, которые мы соберем в ходе этой миссии, помогут нам приблизиться к ответу на этот фундаментальный вопрос – одни ли мы во Вселенной?", — заявил Кен Фарли (Ken Farley), научный руководитель миссии "Марс-2020" из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова. С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса.

Использование той же технологической платформы, как подчеркивали в НАСА, должно было заметно сократить стоимость ровера. Curiosity обошелся налогоплательщикам США в более чем 2,5 миллиарда долларов, что неоднократно побуждало ряд конгрессменов попытаться "закрыть" дорогостоящий проект, чья изначальная стоимость не должна была превысить 800 миллионов долларов, а чей запуск должен был состояться в 2009 году.

Инженеры НАСА, по словам Фарли, уже приступили к постройке самого марсохода, примерно 85% компонентов которого будет унаследовано от Curiosity, и сборке семи новых научных инструментов, в том числе миниатюрного бура и специального "шкафа", в котором будут накапливаться образцы пород с потенциальными следами жизни, найденные "Марсом-2020" во время его скитаний по планете.

Для поиска этих следов, как отметили ученые, на "Марс-2020" будут установлены рентгеновские спектрометры и ультрафиолетовые лазеры, способные находить следы ароматических углеводородов и других потенциальных "кирпичиков жизни" в грунте красной планеты, а также новый набор камер и радар, способный искать залежи льда и воды на больших глубинах.

При сборке "Марса-2020", как отметили в НАСА, инженеры учтут все проблемы, которые возникли в работе его предшественника, и установят новые колеса, не разрушающиеся при движении по острой гальке, а также новый бур и систему забора грунта.

Пока НАСА не выбрало место для посадки своего пятого ровера – на эту роль сейчас претендуют кратер Джезеро, плато Большой Сырт и кратер Гусева. Каждый из этих регионов может таить в себе следы древней марсианской жизни, и пока Фарли и его коллеги не готовы сказать, какой из них привлекает их больше.