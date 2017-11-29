Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан, сообщил источник

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятнадцать спутников, запущенных с космодрома Восточный, уже упали в океан, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что, скорее всего, в Атлантический.
Во вторник с Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1 и 18 космическими аппаратами попутной нагрузки.
Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.
Выход "Метеора" на расчетную орбиту высотой 825,5 километра должен был состояться в 9:42 мск, после чего он должен был начать передавать телеметрию, но спутник так и не вышел на целевую орбиту.
Позднее источник в космической отрасли заявил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, могут перенести на следующий год.
По его словам, вчерашняя неудача потребует тщательных проверок разгонного блока "Фрегат". Скорее всего, отметил источник, "Фрегат" вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.
"Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков. До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году", — указал собеседник агентства.
Расследование причин
Как заявил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов, аварийная комиссия работает достаточно успешно.
"Но пока объявлять что-то нецелесообразно, поскольку дело еще не довели до конца", — отметил он.
По словам Попова, телеметрия была нормальной — претензий к ракетоносителю, двигателям не будет.
"Дальше, когда начинается раскрытие и отделение спутника с разгонным блоком от третьей ступени — это минуты две, о которых еще полной информации нет", — заключил эксперт.
"Яркий огненный шар"
"Он прошел прямо над нами около N50W035, около 06.00 UTC. К сожалению, мой iPad не сделал правильной картинки. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух", — заявил летчик.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что сообщение пилота подтверждает версию о том, что разгонный блок "Фрегат" с 19 спутниками упал в океан.
"Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть", — сказал он.
Эксперт отметил, что ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни российские средства обнаружения за сутки так и не зафиксировали появления на орбите разгонного блока со спутниками.
По словам академика, "это означает, что в космосе его просто нет, так как американцы обычно весьма оперативно размещают такую информацию на специализированных сайтах".
Он также заявил, что неудача с "Союзом" бьет по имиджу России как поставщика услуг в области коммерческих космических запусков.
Фрагменты нашли
В среду в Тындинском районе Приамурья уже нашли три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".
"Поиски велись с вертолета специалистами "Роскосмоса". Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский", — рассказал РИА Новости глава соседнего Зейского района Андрей Ложечкин.
Реакция в Кремле
Владимиру Путину уже доложили о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный.
"Не стал бы сейчас вдаваться в детали", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле заявили, что ждут подробной информации о ситуации, поэтому пока не стоит спешить с выводами.