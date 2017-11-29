Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан, сообщил источник

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятнадцать спутников, запущенных с космодрома Восточный, уже упали в океан, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что, скорее всего, в Атлантический.

Официального подтверждения этой информации у РИА Новости пока нет.

Во вторник с Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1 и 18 космическими аппаратами попутной нагрузки.

Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.

Выход "Метеора" на расчетную орбиту высотой 825,5 километра должен был состояться в 9:42 мск, после чего он должен был начать передавать телеметрию, но спутник так и не вышел на целевую орбиту.

Позднее источник в космической отрасли заявил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, могут перенести на следующий год.

По его словам, вчерашняя неудача потребует тщательных проверок разгонного блока "Фрегат". Скорее всего, отметил источник, "Фрегат" вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.

"Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков. До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году", — указал собеседник агентства.

Расследование причин

После неудачного пуска в Роскосмосе сформировали госкомиссию, которая займётся расследованием причин неудачного выведения на орбиту 19 спутников.

Как заявил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов, аварийная комиссия работает достаточно успешно.

"Но пока объявлять что-то нецелесообразно, поскольку дело еще не довели до конца", — отметил он.

По словам Попова, телеметрия была нормальной — претензий к ракетоносителю, двигателям не будет.

"Дальше, когда начинается раскрытие и отделение спутника с разгонным блоком от третьей ступени — это минуты две, о которых еще полной информации нет", — заключил эксперт.

"Яркий огненный шар"

Ранее пилот зарубежного самолета, летевший над Северной Атлантикой в районе Исландии, написал, что видел яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков.

"Он прошел прямо над нами около N50W035, около 06.00 UTC. К сожалению, мой iPad не сделал правильной картинки. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух", — заявил летчик.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что сообщение пилота подтверждает версию о том, что разгонный блок "Фрегат" с 19 спутниками упал в океан.

"Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть", — сказал он.

Эксперт отметил, что ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни российские средства обнаружения за сутки так и не зафиксировали появления на орбите разгонного блока со спутниками.

По словам академика, "это означает, что в космосе его просто нет, так как американцы обычно весьма оперативно размещают такую информацию на специализированных сайтах".

"Фрегат" упал в океан, и найти его теперь не представляется возможным", — констатировал Железняков.

Он также заявил, что неудача с "Союзом" бьет по имиджу России как поставщика услуг в области коммерческих космических запусков.

Фрагменты нашли

В среду в Тындинском районе Приамурья уже нашли три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".

"Поиски велись с вертолета специалистами "Роскосмоса". Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский", — рассказал РИА Новости глава соседнего Зейского района Андрей Ложечкин.

Реакция в Кремле

Владимиру Путину уже доложили о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный.

"Не стал бы сейчас вдаваться в детали", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник в Кремле заявили, что ждут подробной информации о ситуации, поэтому пока не стоит спешить с выводами.