Источник допустил перенос следующего пуска с Восточного

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следующий запуск с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря, могут перенести на будущий год, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

По его словам, вчерашняя неудача с "Союзом-2.1б" с 19 спутниками потребует тщательных проверок разгонного блока "Фрегат". Скорее всего, отметил собеседник агентства, "Фрегат" вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.

На расследование, тестирование и возможное устранение недостатков нужно время, указал источник. "До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году", — добавил он.

На 22 декабря запланирован пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС "Канопус-В" №3 и №4. Контейнеры с "Фрегатом" и головным обтекателем уже находятся на космодроме.

Вчера состоялся второй в истории пуск с Восточного. Сам старт прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников, включая "Метеор-М", не вышли на целевую орбиту. Сбой мог возникнуть во время работы разгонного блока. По мнению источника РИА Новости, космические аппараты упали в Атлантический океан. Сформирована госкомиссия по расследованию.



