Эксперт подтвердил падение блока "Фрегат" в Северной Атлантике

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сообщение пилота одной из авиакомпаний о падающем над Северной Атлантикой огненном шаре подтверждает версию о том, что разгонный блок "Фрегат" с 19 спутниками упал в океан, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Ранее пилот зарубежного самолета, летевший над Северной Атлантикой в районе Исландии, написал на одном из специализированных сайтов, что видел яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков. "Он прошел прямо над нами около N50W035, около 06.00 UTC. К сожалению, мой iPad не сделал правильной картинки. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух". Шар разбился на тысячи горящих предметов", — говорится в сообщении.

"Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть. Кроме того, ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни наши средства обнаружения в течение суток так и не зафиксировали появления на орбите российского разгонного блока со спутниками", — сказал Железняков.

По словам эксперта, "это означает, что в космосе его просто нет, так как американцы обычно весьма оперативно размещают такую информацию на специализированных сайтах". ""Фрегат" упал в океан, и найти его теперь не представляется возможным", — констатировал Железняков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Состоявшийся вчера второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).