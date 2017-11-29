В Приамурье нашли фрагменты первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. В Тындинском районе Приамурья нашли три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с Восточного во вторник, сообщил РИА Новости глава соседнего Зейского района Андрей Ложечкин.

"В прошлом году после пуска в апреле находили фрагменты у нас в Зейском. Поиски велись с вертолета специалистами "Роскосмоса". Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский", — рассказал он РИА Новости.

"Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками во вторник стартовала с космодрома Восточный. Позднее в "Роскосмосе" сообщили, что "Метеор" не вышел на целевую орбиту.

Власти Якутии сообщили, что вертолеты утром начали искать отделившиеся части ракеты, упавшей в двух районах региона. Во вторник на поиски в Вилюйском и Алданском районах республики отправили беспилотники.

Поиску, сбор и вывоз фрагментов должен завершиться к понедельнику. Работы осложняются тем, что сейчас в этих районах уже лежит глубокий снег. Ведется отбор проб снега и грунта. Позже их проанализируют в Республиканском информационно-аналитическом центре экологического мониторинга.

В полевом лагере также находятся специалисты "Роскосмоса", министерств охраны природы и здравоохранения республики, спасатели, ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов", администрации Вилюйского, Алданского районов.