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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему астма чаще поражает женщин, чем мужчин

11:0729.11.2017
(обновлено: 12:15 29.11.2017)
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© Fotolia / IlikeАэрозольный ингалятор для больных астмойАэрозольный ингалятор для больных астмой
© Fotolia / Ilike

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Астма гораздо чаще поражает женщин, так как их половые гормоны не блокируют воспаления и не замедляют выделение слизи легкими, как это делает тестостерон, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Женщина поджигает сигарету. Архивное фото
© Fotolia / Sven_Vietense
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"Когда мы начали проводить эти эксперименты, были уверены, что в развитии астмы виноват эстроген, ускоряющий развитие воспалений, а не замедляющий их, как это делает тестостерон. К нашему удивлению, оказалось, что ключевую роль во всех этих процессах играет только мужской гормон", — заявила Доун Ньюкомб из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Астма — хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они появляются, если в работе клеток иммунной системы возникают нарушения, которые вызывают воспаления в дыхательных проходах и заставляют их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

Кот на пирсе города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как показывают недавние наблюдения французских и испанских медиков, женщины страдают от астмы примерно в два раза чаще мужчин и их чаще поражают тяжелые формы болезни.

Ньюкомб и ее коллеги раскрыли одну из главных причин этого, изучая устройство легочной ткани у астматиков и здоровых людей, а также у мышей, страдавших от аналогичных проблем. 

Как показали наблюдения, в легких всех астматиков содержалось большое количество так называемых лимфоидных клеток второго типа, одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы. Эти тельца отвечают за запуск воспалительной реакции в тех случаях, когда в легких или в других частях тела начинают размножаться болезнетворные бактерии.

Таких клеток, по словам ученых, было больше в легких женщин-астматиков и мышей-самок, что побудило биологов проверить, как на их поведение влияют половые гормоны, в том числе эстроген и тестостерон.

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К большому удивлению биологов, женские гормоны никак не влияли на поведение и развитие этих клеток — их число и уровень активности в легочной ткани оставались на одном и том же уровне при добавлении любых количеств эстрогена и прогестерона. С другой стороны, добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных "усмирило" лимфоидные клетки — они прекратили размножаться и вызывать воспаления.

Подобные различия в действии гормонов на иммунную систему, как отмечают ученые, могут объяснять, почему женщины в два раза чаще страдают от астмы, чем мужчины. С другой стороны, Ньюкомб и ее коллеги подчеркивают, что в развитии этой болезни задействовано множество других факторов, часть из которых тоже может быть связана с этими различиями.

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