Экипаж МКС выйдет в открытый космос в феврале

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 29 ноя — РИА Новости. Российским космонавтам предстоит в феврале 2018 года заменить электронику антенны системы "Луч", что позволит иметь связь и интернет на российском сегменте Международной космической станции на участках орбиты вне прямой видимости России.

"2 февраля планируется выход в открытый космос, где мы с Александром Мисуркиным должны будем поменять электронную часть спутниковой антенны, что позволит российскому сегменту МКС иметь свой канал связи на тех местах орбиты, где нет прямой видимости России", — заявил журналистам командир основного экипажа МКС-54/55 Антон Шкаплеров.

"У нас будет отдельная связь, свой интернет, это позволит расширить наши возможности по связи и выполнению различных научных экспериментов", — отметил он.

Шкаплеров пояснил, что сложность данной работы обусловлена тем, что замена данного блока в космосе никем не планировалась. "Работа будет ювелирная, надо будет открутить и закрутить очень много винтов, все поменять, правильно состыковать много разъёмов. Надеюсь, мы справимся, и у нас будет свой канал российской связи", — отметил Шкаплеров.

В среду в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке проходит тренировка основного экипажа МКС, старт которого запланирован на 17 декабря с космодрома Байконур. Экипаж в составе командира Шкаплерова, бортинженера-1 американца Скотта Тингла и бортинженера-2 Норишиге Канаи из Японии в среду утром вытянул конверт с экзаменационным заданием с перечнем неисправностей.

"Экзаменационный билет выглядит так же, как в школе или институте: обычный белый конверт, на котором ничего не написано", — сообщил Шкаплеров.

Он отметил, что всего было пять билетов, один из которых накануне вытащил дублирующий экипаж. "Мы не знаем что в билете, но уверены, что какая бы нештатная ситуация там ни была (описана), мы с ней справимся. У нас был долгий период тренировок", — сказал командир экипажа.

Он заявил, что у него нет предэкзаменационных суеверий и ритуалов. "У меня никакого ритуала нет. Нужно встать утром, сосредоточиться и пройти экзамен достойно, завершив подготовку на Земле, после чего готовиться к старту в космос", — сказал Шкаплеров.

Затем космонавты в скафандрах отправились на тренажёр транспортного пилотируемого корабля "Союз МС".

Экипаж 54/55 после старта должен будет сблизиться с МКС по двухсуточной схеме и состыковаться. После этого начнётся совместная работа экипажей 53/54 и 54/55. Они проведут стыковку к американскому сегменту МКС и расстыковку кораблей Dragon и Cygnus, выполнят российскую программу научно-прикладных исследований. На борту МКС сейчас работают два россиянина — Сергей Рязанский, стартовавший 28 июля, и Мисуркин, отправившийся в космос 12 сентября.