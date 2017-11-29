Российские ученые изобрели полезные майонезы

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Соус "Приморский" с антиоксидантами и водорослями и майонез "Находка" с двустворчатым моллюском мактры китайской изобрели биотехнологи в Дальневосточном федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза.
По информации пресс-службы, майонез "Приморский" сбалансирован по жирнокислотному составу так, как это рекомендуется нутрициологией (наукой о питании). Соус обогащен антиоксидантом ликопином, который замедляет процессы старения. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей, которые делают вкус более мягким.
В рецепт майонеза "Находка" добавлены оливковое, льняное, подсолнечное масла, горчичный порошок, яйца, лимонные кислоты.
По словам Табакаевой состав делает майонез не только диетическим, но и обладающим лечебно-профилактическими свойствами.
Ранее на основе морских гидробионтов в ДВФУ изобрели салаты, колбасные изделия и "наношоколад" с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия, мармелады и напитки с экстрактами зеленых водорослей, мясные паштеты с кукумарией.