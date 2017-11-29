Российские ученые изобрели полезные майонезы

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Соус "Приморский" с антиоксидантами и водорослями и майонез "Находка" с двустворчатым моллюском мактры китайской изобрели биотехнологи в Дальневосточном федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза.

"Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным. Уникальность этого соуса в том, что он состоит из двух фаз — жировой и водной, и обе фазы мы можем обогащать нужными человеку биологически активными веществами", — рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева.

По информации пресс-службы, майонез "Приморский" сбалансирован по жирнокислотному составу так, как это рекомендуется нутрициологией (наукой о питании). Соус обогащен антиоксидантом ликопином, который замедляет процессы старения. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей, которые делают вкус более мягким.

В рецепт майонеза "Находка" добавлены оливковое, льняное, подсолнечное масла, горчичный порошок, яйца, лимонные кислоты.

"Также в него включена добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской — двустворчатого моллюска, широко распространенного в Японском море. Новая комбинация повышает биологическую ценность продукта, придает ему профилактические свойства и увеличивает срок хранения", — сообщили в пресс-службе.

По словам Табакаевой состав делает майонез не только диетическим, но и обладающим лечебно-профилактическими свойствами.

Ранее на основе морских гидробионтов в ДВФУ изобрели салаты, колбасные изделия и "наношоколад" с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия, мармелады и напитки с экстрактами зеленых водорослей, мясные паштеты с кукумарией.