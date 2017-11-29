Бьет по имиджу: эксперты прокомментировали неудачный запуск "Метеора-М"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запущенный утром 28 ноября ракетой "Союз" с космодрома Восточный спутник "Метеор-М", как рассказали в "Роскосмосе", не вышел на целевую орбиту. Эксперты, проанализировав информацию, назвали вероятную причину неудачи, а также рассказали о возможных имиджевых последствиях для России.

Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту, однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт.

"Метеор-М" №2-1 является третьим спутником космической группировки "Метеор-3М", которая предназначена для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Также спутники этой серии позволяют осуществить оценку условий для полета авиаций.

В качестве попутной нагрузки на орбиту были также отправлены 18 малых космических аппаратов из Норвегии, Канады, Японии, США, Германии и Швеции.

Этот пуск стал вторым в истории космодрома Восточный.

Космический мусор

Еще до того, как в "Роскосмосе" рассказали о потере связи со спутником "Метеор-М", источник в космической отрасли поделился своими опасениями по поводу возникновения нештатной ситуации. Он отметил, что проблема могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением.

"В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — добавил собеседник агентства.

Другой источник в космической отрасли, в свою очередь, после сообщения "Роскосмоса" отметил, что "Метеор-М" и 18 микроспутников можно считать утраченными. По его мнению, все аппараты будут недоступны для использования. Он также предположил, что они представляют собой космический мусор, местонахождение которого выяснится в ближайшее время.

"Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", — добавил собеседник.

Он также отметил, что нахождение спутников с "Фрегатом" на низкой орбите ведет лишь к засорению космического пространства.

"Спасти их невозможно", — констатировал источник.

Вариант, при котором неудача могла возникнуть из-за разгонного блока "Фрегат", прокомментировал в свою очередь сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его мнению, аварии с "Фрегатом" очень редки. Он также призвал не делать преждевременных выводов и дождаться определенных подробностей.

"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель.

Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", — сказал Натан Эйсмонт.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Космический имидж

Неудача с запуском 19 спутников с Восточного наносит ущерб имиджу России и не оказывает положительного эффекта на ракетно-промышленную отрасль страны, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Однако, по мнению эксперта, позиции России на рынке коммерческих запусков не обязательно пошатнутся.

"Я не могу сказать, что это кардинально ухудшит позиции России", — отметил Железняков.

Кроме того, согласно мнению директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадию Корниенко, неудача с "Метеором-М" не повлияет на намеченный на декабрь запуск.

Эксперт подчеркнул, что потеря связи часто случается, и за этим может скрываться множество причин. Однако с ракетой или ступенями проблем не было.

"Еще чуть-чуть терпения"

В Кремле проинформированы о нештатной ситуации в ходе запуска с Восточного, однако ожидают деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос", — сообщил Песков.

Касательно вероятных оргвыводов, которые могут последовать за неудачным запуском, пресс-секретарь президента заявил, что такой информации нет.

Риски застрахованы

Риски при запуске и летных испытаниях спутника "Метеор-М" застрахованы четырьмя российскими страховщиками, сообщили в пресс-службе "Согаза".

В компании отметили, что о судьбе спутника не известно, поэтому преждевременно рассуждать о конкретных действиях.

"Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", — рассказали в "Согазе".