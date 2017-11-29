Бьет по имиджу: эксперты прокомментировали неудачный запуск "Метеора-М"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запущенный утром 28 ноября ракетой "Союз" с космодрома Восточный спутник "Метеор-М", как рассказали в "Роскосмосе", не вышел на целевую орбиту. Эксперты, проанализировав информацию, назвали вероятную причину неудачи, а также рассказали о возможных имиджевых последствиях для России.
"Метеор-М" №2-1 является третьим спутником космической группировки "Метеор-3М", которая предназначена для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Также спутники этой серии позволяют осуществить оценку условий для полета авиаций.
В качестве попутной нагрузки на орбиту были также отправлены 18 малых космических аппаратов из Норвегии, Канады, Японии, США, Германии и Швеции.
Этот пуск стал вторым в истории космодрома Восточный.
Космический мусор
"В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — добавил собеседник агентства.
Другой источник в космической отрасли, в свою очередь, после сообщения "Роскосмоса" отметил, что "Метеор-М" и 18 микроспутников можно считать утраченными. По его мнению, все аппараты будут недоступны для использования. Он также предположил, что они представляют собой космический мусор, местонахождение которого выяснится в ближайшее время.
"Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", — добавил собеседник.
Он также отметил, что нахождение спутников с "Фрегатом" на низкой орбите ведет лишь к засорению космического пространства.
Вариант, при котором неудача могла возникнуть из-за разгонного блока "Фрегат", прокомментировал в свою очередь сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
По его мнению, аварии с "Фрегатом" очень редки. Он также призвал не делать преждевременных выводов и дождаться определенных подробностей.
"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель.
Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", — сказал Натан Эйсмонт.
Космический имидж
Неудача с запуском 19 спутников с Восточного наносит ущерб имиджу России и не оказывает положительного эффекта на ракетно-промышленную отрасль страны, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
"Я не могу сказать, что это кардинально ухудшит позиции России", — отметил Железняков.
Кроме того, согласно мнению директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадию Корниенко, неудача с "Метеором-М" не повлияет на намеченный на декабрь запуск.
Эксперт подчеркнул, что потеря связи часто случается, и за этим может скрываться множество причин. Однако с ракетой или ступенями проблем не было.
"Еще чуть-чуть терпения"
"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос", — сообщил Песков.
Касательно вероятных оргвыводов, которые могут последовать за неудачным запуском, пресс-секретарь президента заявил, что такой информации нет.
Риски застрахованы
В компании отметили, что о судьбе спутника не известно, поэтому преждевременно рассуждать о конкретных действиях.
"Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", — рассказали в "Согазе".