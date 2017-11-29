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РИА Наука
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Бьет по имиджу: эксперты прокомментировали неудачный запуск "Метеора-М"

05:4629.11.2017
(обновлено: 05:47 29.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фотоСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запущенный утром 28 ноября ракетой "Союз" с космодрома Восточный спутник "Метеор-М", как рассказали в "Роскосмосе", не вышел на целевую орбиту. Эксперты, проанализировав информацию, назвали вероятную причину неудачи, а также рассказали о возможных имиджевых последствиях для России.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священник прокомментировал освящение ракеты "Союз-2.1б"
Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту, однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт.

"Метеор-М" №2-1 является третьим спутником космической группировки "Метеор-3М", которая предназначена для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Также спутники этой серии позволяют осуществить оценку условий для полета авиаций.

В качестве попутной нагрузки на орбиту были также отправлены 18 малых космических аппаратов из Норвегии, Канады, Японии, США, Германии и Швеции.

Этот пуск стал вторым в истории космодрома Восточный.

Космический мусор

Комплексные испытания стартового комплекса начались на космодроме Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Космодром Восточный
Еще до того, как в "Роскосмосе" рассказали о потере связи со спутником "Метеор-М", источник в космической отрасли поделился своими опасениями по поводу возникновения нештатной ситуации. Он отметил, что проблема могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением.

"В таком случае, падение могло произойти в океане в районе Антарктиды", — добавил собеседник агентства.

Другой источник в космической отрасли, в свою очередь, после сообщения "Роскосмоса" отметил, что "Метеор-М" и 18 микроспутников можно считать утраченными. По его мнению, все аппараты будут недоступны для использования. Он также предположил, что они представляют собой космический мусор, местонахождение которого выяснится в ближайшее время.

"Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", — добавил собеседник.

Он также отметил, что нахождение спутников с "Фрегатом" на низкой орбите ведет лишь к засорению космического пространства.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт: эксплуатация в рабочем режиме космодрома Восточный началась
"Спасти их невозможно", — констатировал источник.

Вариант, при котором неудача могла возникнуть из-за разгонного блока "Фрегат", прокомментировал в свою очередь сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его мнению, аварии с "Фрегатом" очень редки. Он также призвал не делать преждевременных выводов и дождаться определенных подробностей.

"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель.

Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", — сказал Натан Эйсмонт.

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© Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Космический имидж

Неудача с запуском 19 спутников с Восточного наносит ущерб имиджу России и не оказывает положительного эффекта на ракетно-промышленную отрасль страны, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров на космодроме Восточный перед стартом ракеты-носителя Союз-2.1б. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Луна, Марс, Юпитер: Рогозин рассказал о перспективах космодрома Восточный
Однако, по мнению эксперта, позиции России на рынке коммерческих запусков не обязательно пошатнутся.

"Я не могу сказать, что это кардинально ухудшит позиции России", — отметил Железняков.

Кроме того, согласно мнению директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадию Корниенко, неудача с "Метеором-М" не повлияет на намеченный на декабрь запуск.

Эксперт подчеркнул, что потеря связи часто случается, и за этим может скрываться множество причин. Однако с ракетой или ступенями проблем не было.

"Еще чуть-чуть терпения"

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наблюдатели старта ракеты "Союз" отметили запуск "космической едой"
В Кремле проинформированы о нештатной ситуации в ходе запуска с Восточного, однако ожидают деталей. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не располагаю информацией, не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине. Поэтому пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос", — сообщил Песков.

Касательно вероятных оргвыводов, которые могут последовать за неудачным запуском, пресс-секретарь президента заявил, что такой информации нет.

Риски застрахованы

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2014-2017 годах
Риски при запуске и летных испытаниях спутника "Метеор-М" застрахованы четырьмя российскими страховщиками, сообщили в пресс-службе "Согаза".

В компании отметили, что о судьбе спутника не известно, поэтому преждевременно рассуждать о конкретных действиях.

"Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", — рассказали в "Согазе".

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный

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